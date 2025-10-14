Проведено комплексне інспекційне обстеження готовності енергоблока №2 Південноукраїнської АЕС до подальшої експлуатації

На Південноукраїнській АЕС завершилося комплексне інспекційне обстеження готовності енергоблока №2 до подальшої довгострокової експлуатації. Процедура відповідає вимогам Закону «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії». За підсумками обстеження комісія констатувала: надані АТ «НАЕК «Енергоатом» матеріали є повними й достовірними, а за кожним із перевірених напрямків — позитивні висновки.

Про це повідомляє управління інформації та громадських зв’язків філії «ВП ПАЕС».

Комплексне інспекційне обстеження охоплювало широке коло питань: виконання умов чинної ліцензії, реалізацію заходів із підготовки енергоблока до довгострокової експлуатації, збереження кваліфікації обладнання, перевірку стану радіаційної безпеки та систем поводження з радіоактивними відходами, оцінку технічного стану обладнання, трубопроводів і споруд, а також організації фізичного захисту й аварійного планування. До роботи, крім представників Держатомрегулювання України, були залучені фахівці Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки.

Голова комісії Борис Столярчук відзначив конструктивну співпрацю з колективом АЕС: «Ми отримали повне сприяння фахівців підприємства по кожному із 11 напрямків. Одразу хочу сказати – висновки позитивні. Комісія не виявила факторів, що ставлять під сумнів спроможність АТ «НАЕК «Енергоатом» забезпечувати дотримання умов провадження діяльності на етапі експлуатації енергоблока №2 Південноукраїнської атомної електростанції».

Ліцензію Держатомрегулювання України, яка нині дає право на експлуатацію, енергоблок №2 ПАЕС отримав у 2015 році. Діюче законодавство та нормативні документи містять вимогу проведення періодичної переоцінки безпеки енергоблока кожні десять років після початку його експлуатації. «Ця практика запроваджена за європейськими стандартами і вже демонструє свою ефективність: системний підхід до періодичних переоцінок дозволяє виявляти слабкі місця, оперативно їх документувати та формувати обґрунтовані програми модернізацій і заходи з підвищення безпеки. Регулятор і АТ «НАЕК «Енергоатом» мають узгоджено продовжувати роботу над реалізацією комплексної зведеної програми підвищення безпеки», — підкреслив голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.

На підсумковій нараді керівництву АЕС було передано акт комплексного інспекційного обстеження, який містить результати перевірки по кожному з напрямків та рекомендації.

Генеральний директор Південноукраїнської АЕС Вячеслав Стоянов наголосив, що колектив підприємства ґрунтовно підготувався до подальшої довгострокової експлуатації енергоблока №2 та відзначив прикладну цінність комплексного інспекційного обстеження: «Сьогодні ми підбили підсумки багаторічної, системної роботи з підготовки до подальшої довгострокової експлуатації енергоблока №2 ПАЕС: це результат професійних зусиль усього нашого колективу. Пріоритет безпеки незмінний – саме він визначає нашу роботу, а також гарантує стабільне постачання тепла й електроенергії для країни. Дякую фахівцям Держатомрегулювання за конструктивний діалог, а всім співробітникам – за відданість справі».

Попередній позитивний висновок комісії з комплексного інспекційного обстеження готовності другого енергоблока Південноукраїнської АЕС дає підстави для обґрунтованого оптимізму щодо фінального вердикту. Остаточне рішення про можливість подальшої безпечної експлуатації енергоблока №2 буде прийнято на колегії Держатомрегулювання України, а згодом – відповідні зміни до ліцензії будуть внесені на засіданні ліцензійної комісії. Завершити процедуру мають до кінця 2025 року.

