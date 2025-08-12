День молоді 2025: відкрита розмова про розвиток і перспективи на ПАЕС

12 серпня в Україні відзначають День молоді – свято тих, хто вже сьогодні формує майбутнє країни. Напередодні цієї дати на Південноукраїнській АЕС відбулася консультативна зустріч голови організації молоді Євгена Мітченка з молодими спеціалістами, які цьогоріч поповнили колектив підприємства. Захід став платформою для обговорення програм підтримки, адаптації на робочому місці, можливостей розвитку та спільних ініціатив.

«Молоді фахівці – це майбутні керівники, які продовжуватимуть справу досвідчених колег після їхнього виходу на заслужений відпочинок. Важливо, щоб вони вже сьогодні відчували власну значущість для підприємства, а керівництво — бачило їхню активність та готовність розвиватися», – підкреслив Євген Мітченко.

Тристоронні угоди та “підйомні” – фінансовий старт і впевненість у завтрашньому дні

Одна з найефективніших форм залучення молодих фахівців на ПАЕС – тристоронні угоди між підприємством, профільним вишем і студентом. Такий підхід дозволяє ще на етапі навчання вибудувати чітку траєкторію майбутнього працевлаштування.

Програма передбачає не лише додаткову стипендію від НАЕК «Енергоатом» для сумлінних студентів, виробничу практику та подальше забезпечення зайнятості, але й одноразову матеріальну допомогу у розмірі трьох посадових окладів після виходу на роботу. За словами Євгена Мітченка, це нововведення з’явилося завдяки ініціативі організації молоді, яку підтримало керівництво та профспілка під час перегляду колективного договору.

Електромонтер електроцеху Владислав Угольков, який доєднався до колективу ПАЕС у травні 2025 року, зізнається: про матеріальну допомогу дізнався тільки в процесі оформлення на роботу, але вона стала відчутною підтримкою в перші місяці після працевлаштування.

«Підйомні – доволі велика сума, і завдяки цим коштам я зміг орендувати житло. Для немісцевих це особливо важливо, адже після початку війни у Південноукраїнську фінансово важко винаймати квартиру», – розповідає він.

Лаборантка хімічного цеху Аліна Прач, яка працює на станції з лютого 2025 року, каже, що навіть якщо фінансова допомога не йде на вирішення житлових питань, вона все одно має відчутний мотивуючий ефект: «Коли ти знаєш, що підприємство дбає про тебе з перших днів, хочеться працювати з більшим бажанням, віддячити якісною роботою і прагненням розвиватися».

Наставництво: перші кроки з підтримкою досвідчених колег

Щоб новачки швидше адаптувалися, на ПАЕС працює система наставництва. Кожному молодому фахівцю призначають досвідченого колегу, який супроводжує його в перші місяці після працевлаштування, пояснює нюанси роботи з обладнанням і документацією, допомагає розібратися в технологічних процесах.

«Колектив у нас дуже хороший. Підтримка є і з боку колег, і з боку керівництва. Тут ніхто не скаже: «Твої проблеми, вирішуй їх самостійно» – завжди підкажуть і допоможуть. Це критично важливо для молодих спеціалістів», – відзначає електрослюсар цеху теплової автоматики та вимірювань Олексій Жосан.

Розвиток не лише у виробничій сфері

На ПАЕС розуміють, що гармонійний розвиток молодого спеціаліста має передбачати не тільки професійне зростання, а й активне, змістовне дозвілля. Організація молоді проводить чимало спортивних та культурних заходів, зокрема, турніри з дартсу, більярду, кіберспорту та бадмінтону, Радіодиктант національної єдності, тощо. Під час багатьох ініціатив збирають кошти на підтримку ЗСУ.

«Ми завжди відкриті до нових ідей. Якщо у молодих фахівців є бажання реалізувати цікавий проєкт чи щось змінити – готові вислухати і допомогти втілити задумане», – наголошує молодіжний лідер.

Відкрите спілкування з керівництвом – новий стандарт взаємодії

Євген Мітченко

Ще 15 років тому, згадує зі свого власного досвіду голова організації молоді Євген Мітченко, молодим фахівцям здебільшого доводилося самотужки шукати відповіді на запитання та поступово відкривати для себе внутрішнє життя підприємства – переважно через підказки колег і «сарафанне радіо». Сьогодні все інакше: ця практика залишилася в минулому, адже керівництво спільно з організацією молоді системно проводить зустрічі з новачками.

«Це дружній формат, коли можна поспілкуватися з керівництвом, поставити будь-які запитання. Така відкритість допомагає новим працівникам відчути себе частиною колективу вже з перших днів», – наголошує Євген Мітченко.

Позитивний ефект від таких зустрічей відзначає й інженер хімічного цеху та заступник голови організації молоді Антон Плетньов:

«Для молодого працівника важливо бачити, що його думки цікавлять керівництво. Це надихає долучатися до соціальних і виробничих ініціатив, ділитися своїми пропозиціями. Така активність допомагає швидше інтегруватися в колектив і відкрити для себе нові можливості».

Сьогодні подібні зустрічі стали частиною корпоративної культури ПАЕС, формуючи сучасний стандарт взаємодії між молоддю та керівництвом – відкритий, партнерський і орієнтований на розвиток. Наступний такий захід запланований на 21 серпня 2025 року.

Анастасія Чабанюк

Фото: Максим Поступальський