На ПАЕС працювала Рада фахівців з електротехнічного обладнання

На Південноукраїнській атомній електростанції з 3 по 7 листопада працювала Рада фахівців з електротехнічного обладнання (РФЕО) АТ «НАЕК «Енергоатом». Протягом тижня провідні спеціалісти з різних атомних майданчиків Компанії обговорювали питання експлуатації, модернізації та підвищення надійності електротехнічного устаткування українських АЕС.

У час, коли ворог цілеспрямовано атакує критичну інфраструктуру, стабільна робота енергосистеми стає питанням не лише комфорту, а й національної безпеки. Саме тому такі професійні зустрічі мають особливе значення — вони сприяють зміцненню енергетичної стійкості країни.

— Це не лише фахова зустріч, це простір для професійної взаємодії та підготовки узгоджених технічних рішень, що сприятимуть підвищенню ефективності та безпеки експлуатації електротехнічних систем, — наголосив заступник головного інженера з електрообладнання та систем контролю і управління ПАЕС Володимир Чумак.

Голова Ради фахівців з електротехнічного обладнання НАЕК «Енергоатом» Олександр Борисенко зазначив, що сьогодні перед галуззю стоїть широкий спектр завдань.

— Ми охоплюємо всі напрями — від релейного захисту до розроблення сучасного обладнання, яке відповідатиме вимогам часу. Йдеться і про енергоефективність, і про захист від зовнішніх впливів, і про кібербезпеку. Саме комплексний підхід дозволяє гарантувати надійну роботу енергосистеми, — наголосив він.

Символічно, що саме Південноукраїнська АЕС приймала ювілейне, 40-ве засідання Ради. Свого часу перша така нарада теж відбулася саме тут. За роки роботи фахівці спільно напрацювали чимало технічних рішень, спрямованих на підвищення ефективності та безпеки електротехнічних систем енергоблоків.

Підсумкові рекомендації Ради ляжуть в основу оновлених технічних підходів до експлуатації й обслуговування обладнання АЕС. Учасники переконані: такі зустрічі не лише підвищують професійний рівень персоналу, а й зміцнюють командну взаємодію між представниками різних атомних станцій, що особливо важливо в умовах воєнного часу.

