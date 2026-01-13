 Аудитори на Херсонщині виявили фінансові порушення на 57 млн грн

На Херсонщині аудитори за 2025 рік виявили фінансових порушень на понад ₴57 мільйонів

На Херсонщині аудитори за 2025 рік виявили фінансових порушень на понад ₴57 мільйонів

Упродовж 2025 року фахівці Управління Південного офісу Державної аудиторської служби України в Херсонській області провели 233 перевірки, за результатами яких виявили порушення на загальну суму 57,5 мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі установи.

Зокрема, аудитори здійснили 7 ревізій, 12 перевірок та 214 моніторингів закупівель. В управління зазначили, що завдяки вжитим заходам вдалося відшкодувати втрати на суму 23,2 мільйона гривень.

Крім того, у сфері публічних закупівель аудитори встановили порушення на загальну суму майже 1,83 мільярда гривень. За результатами моніторингів замовники скасували торги на 28,3 мільйона гривень та розірвали договори на загальну суму 37,6 мільйона гривень.

Для забезпечення повного відшкодування збитків матеріали 9 перевірок передали до правоохоронних органів, за якими розпочато досудові розслідування. Також до кримінальних проваджень долучили матеріали ще 5 перевірок і 3 висновки спеціалістів Держаудитслужби. У межах цих справ 4 особам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

За результатами перевірок до дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнули за 2025 рік 28 осіб.

Нагадаємо, раніше аудитори виявили понад 4,5 мільйони гривень незаконних виплат у сільській раді на Миколаївщині.

