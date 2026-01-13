 Податкові перевірки на Миколаївщині: у 2025 році провели майже 800 аудитів підприємців

Податківці у 2025 році провели майже 800 аудитів підприємців Миколаївщини

Податківці у 2025 році провели майже 800 аудитів підприємців Миколаївщини

У 2025 році податківці Миколаївської області провели 793 аудити підприємців. І нарахували понад два мільярди штрафів, фактично сплатили лише 2,6%.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

За результатами аудитів до бюджету донарахували податкових зобов’язань на понад два мільярди гривень. З яких узгодили 1,4 мільярди гривень — за актами як поточного, так і попередніх років. Водночас фактично до бюджету сплатили лише 54,5 мільйона гривень.

У податковій відзвітували, що за підсумками перевірок:

  • зменшили від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 221,3 мільйона гривень;
  • скоротили суму ПДВ, заявлену до бюджетного відшкодування, на 34,3 мільйона гривень;
  • зменшили від’ємне значення податкового кредиту наступних періодів на 118,4 мільйона гривень.

Раніше повідомлялось, що податківці Миколаївщини нарахували понад один мільярд гривень штрафів, але до бюджету сплатили менше 4%.

