Податківці у 2025 році провели майже 800 аудитів підприємців Миколаївщини
- Новини Миколаєва
- Світлана Іванченко
14:37, 13 січня, 2026
У 2025 році податківці Миколаївської області провели 793 аудити підприємців. І нарахували понад два мільярди штрафів, фактично сплатили лише 2,6%.
Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.
За результатами аудитів до бюджету донарахували податкових зобов’язань на понад два мільярди гривень. З яких узгодили 1,4 мільярди гривень — за актами як поточного, так і попередніх років. Водночас фактично до бюджету сплатили лише 54,5 мільйона гривень.
У податковій відзвітували, що за підсумками перевірок:
- зменшили від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 221,3 мільйона гривень;
- скоротили суму ПДВ, заявлену до бюджетного відшкодування, на 34,3 мільйона гривень;
- зменшили від’ємне значення податкового кредиту наступних періодів на 118,4 мільйона гривень.
Раніше повідомлялось, що податківці Миколаївщини нарахували понад один мільярд гривень штрафів, але до бюджету сплатили менше 4%.
