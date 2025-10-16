Податківці Миколаївщини нарахували понад ₴1 млрд штрафів, але до бюджету сплатили менше 4%
Світлана Іванченко
19:21, 16 жовтня, 2025
За дев’ять місяців цього року податківці Миколаївщини провели понад 600 перевірок і виявили порушень на майже 1,8 мільярда гривень. З цієї суми офіційно погодили до сплати близько 1,1 мільярда гривень, а реально до бюджету надійшов лише 41 мільйон гривень.
Про це повідомили у обласному управлінні Державної податкової служби.
Податкіці відзвітували, що за результатами перевірок:
зменшили від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 173 мільйони гривень;
скоротили суму ПДВ, яку заявили до відшкодування, на 32,3 мільйона гривень;
скоригували податковий кредит 65 мільйонів гривень.
У відомстві запевняють, що перевірки проводять тільки там, де є високий ризик порушень, і з урахуванням рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки бізнесу.
Нагадаємо, раніше у податковій Миколаївщини вже звітували про аудити, тоді реально до бюджету сплатили лише 37,9 мільйона гривень.
