У податковій Миколаївщини відзвітували про аудити, але реально до бюджету сплатили тільки 3%

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

За сім місяців цього року податкова служба Миколаївщини провела 490 аудитів та  донарахували додатково до бюджету понад 1,2 мільярда гривень, але реально сплатили лише 3%

Як зазначили в обласному управлінні податкової, із цієї суми понад один мільярд гривень вже офіційно підтвердили за результатами перевірок цього та попередніх років. Але фактично сплатили лише 37,9 мільйона гривень.

Податківці відзвітували, що зменшили:

  •  збитки, заявлені підприємствами для зменшення податку на прибуток, на 173 мільйони гривень;
  • зменшити суму ПДВ, яку планували відшкодувати з бюджету, на 16,1 мільйон гривень;
  • скоротити суму від’ємного значення ПДВ, що мала перейти на наступний звітний період, на 56,2 мільйони гривень.

Раніше повідомлялось, що у першому півріччі цього року податкові аудитори Миколаївщини провели 418 перевірок, до бюджету донарахували понад 595 мільйонів гривень.

АЗС Миколаївщини отримали майже ₴2,8 млн штрафів за порушення
Майже 65% надходжень до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечила сплата ПДФО
Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴20 млн за ліцензії на торгівлю алкоголем і сигаретами
новини

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»

Катерина Середа
новини

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

Альона Коханчук
новини

Завтра у Миколаєві перекриють рух на ділянці проспекту Богоявленського через ремонт трамвайного переїзду: що зміниться для транспорту

Аліса Мелік-Адамян
новини

Житель Миколаївщини подав в суд на Росію: вимагає ₴15 млн за загибель батька через обстріл

Аліса Мелік-Адамян
Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴20 млн за ліцензії на торгівлю алкоголем і сигаретами
Майже 65% надходжень до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечила сплата ПДФО
АЗС Миколаївщини отримали майже ₴2,8 млн штрафів за порушення

Пивоварня «ШО» з Миколаєва увійшла у Топ-3 за розвитком в Україні за версією Forbes

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

6 годин тому

Прикордонники: Росія перекинула кілька сотень військових і техніку до Білорусі

Марія Хаміцевич

