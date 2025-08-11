У податковій Миколаївщини відзвітували про аудити, але реально до бюджету сплатили тільки 3%

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

За сім місяців цього року податкова служба Миколаївщини провела 490 аудитів та донарахували додатково до бюджету понад 1,2 мільярда гривень, але реально сплатили лише 3%

Як зазначили в обласному управлінні податкової, із цієї суми понад один мільярд гривень вже офіційно підтвердили за результатами перевірок цього та попередніх років. Але фактично сплатили лише 37,9 мільйона гривень.

Податківці відзвітували, що зменшили:

збитки, заявлені підприємствами для зменшення податку на прибуток, на 173 мільйони гривень;

зменшити суму ПДВ, яку планували відшкодувати з бюджету, на 16,1 мільйон гривень;

скоротити суму від’ємного значення ПДВ, що мала перейти на наступний звітний період, на 56,2 мільйони гривень.

Раніше повідомлялось, що у першому півріччі цього року податкові аудитори Миколаївщини провели 418 перевірок, до бюджету донарахували понад 595 мільйонів гривень.