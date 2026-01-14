Миколаїв отримав менше міжнародної допомоги у 2025 році, ніж торік, — Сєнкевич

У 2025 році міжнародна допомога Миколаєву була меншою, ніж у 2024 році.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час звіту за діяльність протягом року, пишуть «МикВісті».

За його словами, фінансова допомога місту склала 1,6 мільярда гривень.

— Власне, міжнародна допомога міста Миколаєву, яку отримали, вона була у 2025 році менше, ніж у 2024. 2024 був у нас рекордним. Однак безповоротна фінансова допомога була у розмірі 1,6 мільярда гривень, і 300 мільйонів – це були кредитні кошти, — розповів Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич під час звіту за діяльність у 2025 році. Фото: МикВісті

Зазначається, що в рамках міжнародної співпраці Миколаїв отримав 67 одиниць медичного обладнання, 31 одиницю громадського транспорту, 7 одиниць спеціального транспорту, 31 одиницю обладнання для енергетичної безпеки, а також близько 9 тисяч одиниць різних товарів та матеріалів, які передали до різних закладів міста.

— Загалом Миколаїв співпрацює з більш ніж 50 міжнародними організаціями. В першу чергу, звичайно, наш партнер №1 уряд Королівства Данії, — додав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, у 2024 році Миколаїв отримав 3,6 мільярда гривень гуманітарної та технічної допомоги від міжнародних партнерів.

З цієї суми місто отримало 2,3 мільярда гривень міжнародної технічної допомоги та 475,7 мільйона гривень — гуманітарної. Це 6296 одиниць обладнання, 12 одиниць громадського транспорту, 306 одиниць меблів, 2234 одиниць офісної техніки, 169,9 тисячі одиниць продуктів харчування, 4,4 мільйона медикаментів, 80 генераторів, 36 транспортних засобів.

Ще Миколаїв отримав 771,2 мільйона гривень допомоги у вигляді кредитів на реалізацію двох проєктів: