 У 2025 році місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴1,2 млрд сплат за землю

Аграрії Миколаївщини у 2025 році сплатили до бюджетів майже ₴1,2 млрд за землю

Аграрії Миколаївщини у 2025 році сплатили до бюджетів майже ₴1,2 млрд за землю

У 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили майже 1,2 мільярди гривень земельного податку та орендної плати.

Як зазначили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на майже 18%, або на майже 176 мільйонів гривень більше, ніж у 2024 році.

Зокрема, суб’єкти господарювання — юридичні особи сплатили до місцевих бюджетів майже 850 мільйонів гривень, що на понад 19%, або на майже 138 мільйонів гривень більше, ніж у 2024 році.

У свою чергу фізичні особи та громадян, які самостійно обробляють земельні ділянки, сплатили понад 309 мільйонів гривень, що на 14%, або на 38 мільйонів гривень більше, ніж у 2024 році.

Зазначається, що частка цих надходжень у структурі доходів місцевих бюджетів становить понад 10%.

Нагадаємо, що за 11 місяців 2025 року ця сума у місцевих бюджетах Миколаївщини складала майже 1,1 мільярди гривень.

