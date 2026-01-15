Уряд ратифікував угоду з Італією на €32,5 млн для відновлення культурної спадщини Одеської області

«Історичний центр Одеси». Фото: Вікіпедія

Верховна Рада України ратифікувала Грантову угоду на 32,5 мільйонів євро з Італійською Республікою щодо програми «Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону».

Відповідне рішення підтримали 234 народні депутати, йдеться на сайті Уряду.

Ухвалення угоди створило правові підстави для повноцінного запуску програми збереження та відновлення культурної спадщини на Одещині. Зокрема, у межах проєкту особливу увагу приділятимуть охороні об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зокрема «Історичного центру Одеси».

Очікується, що фінансова підтримка з боку уряду Італії посилить культурну дипломатію України та сприятиме впровадженню сучасних підходів у сфері охорони культурної спадщини.

Нагадаємо, що угода була підписана 10 липня у Римі під час Конференції з відновлення України (URC2025). Вона відкриває шлях до реалізації програми «Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону», яку спільно розробили Міністерство культури та стратегічних комунікацій, Міністерство розвитку громад і територій та італійські партнери.

А вже 9 жовтня Кабінет Міністрів України погодив цей законопроєкт.