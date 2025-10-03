  • пʼятниця

    3 жовтня, 2025

  • 15.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 15.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Італія профінансує реставрацію пам’яток Одеси: уряд схвалив законопроєкт

Наслідки атак РФ по Одесі. Фото: Odesa Philharmonic Orchestra/FacebookНаслідки атак РФ по Одесі. Фото: Odesa Philharmonic Orchestra/Facebook

Кабінет Міністрів України погодив законопроєкт про ратифікацію угоди з урядом Італії, яка передбачає виділення 32,5 мільйона євро на відновлення історичних пам’яток Одеси після атак РФ. Наступним кроком стане розгляд документа у Верховній Раді.

Про це повідомили в міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Завдяки фінансуванню планується реставрація об’єктів, що входять до «Історичного центру Одеси», внесеного до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Серед них:

  • Одеський національний художній музей.
  • Одеський музей західного і східного мистецтва.
  • Одеська обласна філармонія.
  • Одеський літературний музей.
  • Будинок Зонтага.
  • Палац Одружень.

Нагадаємо, що угода була підписана 10 липня у Римі під час Конференції з відновлення України (URC2025). Вона відкриває шлях до реалізації програми «Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону», яку спільно розробили Міністерство культури та стратегічних комунікацій, Міністерство розвитку громад і територій та італійські партнери.

Останні новини про: Війна в Україні

У вересні з Херсонщини евакуювали понад 200 людей: серед них 17 дітей
У вересні Росія запустила по Україні майже сім тисяч дронів, — Сирський
ЄС продовжив антиросійські санкції ще на рік: у списку залишається Медведчук
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн

Аліна Квітко
новини

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала понад 25 тис. голосів

Світлана Іванченко
новини

«Ніхто нікуди не втік. Це і оцінив президент», — Кім прокоментував присвоєння статуса міст-героїв Баштанці та Вознесенську

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові планують за п’ять років оновити системи водопостачання та каналізації: на роботи необхідно ₴969 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

ЄС продовжив антиросійські санкції ще на рік: у списку залишається Медведчук
У вересні Росія запустила по Україні майже сім тисяч дронів, — Сирський
У вересні з Херсонщини евакуювали понад 200 людей: серед них 17 дітей

Нардеп звинуватив владу Миколаєва у переплаті за турецькі автобуси замість підтримки українських виробників

Компанії, повʼязані з депутатом Миколаївської облради, отримали підрядів на понад ₴600 млн, — ЗМІ

8 годин тому

«Миколаївські парки» обіцяють відновити роботу ще двох фонтанів по місту

Альона Коханчук

Головне сьогодні