Італія профінансує реставрацію пам’яток Одеси: уряд схвалив законопроєкт
- Світлана Іванченко
19:52, 03 жовтня, 2025
Кабінет Міністрів України погодив законопроєкт про ратифікацію угоди з урядом Італії, яка передбачає виділення 32,5 мільйона євро на відновлення історичних пам’яток Одеси після атак РФ. Наступним кроком стане розгляд документа у Верховній Раді.
Про це повідомили в міністерстві культури та стратегічних комунікацій.
Завдяки фінансуванню планується реставрація об’єктів, що входять до «Історичного центру Одеси», внесеного до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Серед них:
- Одеський національний художній музей.
- Одеський музей західного і східного мистецтва.
- Одеська обласна філармонія.
- Одеський літературний музей.
- Будинок Зонтага.
- Палац Одружень.
Нагадаємо, що угода була підписана 10 липня у Римі під час Конференції з відновлення України (URC2025). Вона відкриває шлях до реалізації програми «Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону», яку спільно розробили Міністерство культури та стратегічних комунікацій, Міністерство розвитку громад і територій та італійські партнери.
