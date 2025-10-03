Італія профінансує реставрацію пам’яток Одеси: уряд схвалив законопроєкт

Наслідки атак РФ по Одесі. Фото: Odesa Philharmonic Orchestra/Facebook

Кабінет Міністрів України погодив законопроєкт про ратифікацію угоди з урядом Італії, яка передбачає виділення 32,5 мільйона євро на відновлення історичних пам’яток Одеси після атак РФ. Наступним кроком стане розгляд документа у Верховній Раді.

Про це повідомили в міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Завдяки фінансуванню планується реставрація об’єктів, що входять до «Історичного центру Одеси», внесеного до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Серед них:

Одеський національний художній музей.

Одеський музей західного і східного мистецтва.

Одеська обласна філармонія.

Одеський літературний музей.

Будинок Зонтага.

Палац Одружень.

Нагадаємо, що угода була підписана 10 липня у Римі під час Конференції з відновлення України (URC2025). Вона відкриває шлях до реалізації програми «Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону», яку спільно розробили Міністерство культури та стратегічних комунікацій, Міністерство розвитку громад і територій та італійські партнери.