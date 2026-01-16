 Вакансії КП «Миколаївелектротранс» 16 січня

  • пʼятниця

    16 січня, 2026

  • -6.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 16 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -6.8° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

КП «Миколаївелектротранс» розширює команду: запрошують нових працівників

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс». Фото: МикВістіКомунальне підприємство «Миколаївелектротранс». Фото: МикВісті

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» запрошує в команду нових працівників.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Наразі підприємство потребує фахівців за низкою напрямів. Зокрема, відкриті вакансії:

  • Водій трамвая — від 18 000 до 23 000 гривень — робота змінами
  • Водій тролейбуса — від 20 000 до 25 000 гривень — робота змінами
  • Слюсар-електрик з ремонту електрообладнання — від 20 000 до 29 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00
  • Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури — від 19 000 до 29 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00
  • Сестра медична — 15 700 гривень + премія — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00
  • Електромонтер контактної мережі — від 19 000 до 23 000 гривень — робота змінами
  • Електромонтер з ремонту диспетчерського обладнання та телеавтоматики — від 19 000 до 23 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00
  • Заступник начальника служби енергогосподарства — 28 700 гривень + премія — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00
  • Маляр рухомого складу — від 18 000 до 22 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00
  • Монтувальник шин — від 18 000 до 22 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00
  • Машиніст екскаватора — від 20 000 до 22 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00
  • Начальник служби колії — 35 000 гривень + премія — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00

На підприємстві обіцяють можливість бронювання та повний соціальний пакет.

Якщо зацікавила вакансія телефонуйте за номером з 8:00 до 17:00 в будні дні.: (0512) 47-34-18 чи (099) 415-10-37.

З актуальними вакансіями комунального підприємства можна ознайомитися на сайті: https://mkelektrotrans.mk.ua/vacancies

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Миколаївська область увійшла до п’ятірки регіонів з найменшою кількістю ліцензованих лікарів-ФОПів.

Останні новини про: Миколаївелектротранс

На роботу трамваїв та тролейбусів потрібно понад ₴700 млн з бюджету Миколаєва
У Миколаєві тролейбуси розвозитимуть воду мешканцям Соляних та Північного через аварію на дюкері
Підвіз води тролейбусами: графік для жителів Соляних і Північного на 13 січня
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

Альона Коханчук
новини
Серед нардепів, з якими суд заборонив Тимошенко спілкуватись, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Аліса Мелік-Адамян
новини
Захист Тимошенко хоче допитати її співрозмовника на плівках. Суд відмовив, бо свідок перебуває під захистом

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві світло відключають до 16 годин на день, хоча значних пошкоджень немає, — Кім

Анна Гакман
новини
«Є домовленість на рівні держави», — мер Миколаєва сподівається, що Світовий банк профінансує відбудову 54 будинків

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївелектротранс

Підвіз води тролейбусами: графік для жителів Соляних і Північного на 13 січня
У Миколаєві тролейбуси розвозитимуть воду мешканцям Соляних та Північного через аварію на дюкері
На роботу трамваїв та тролейбусів потрібно понад ₴700 млн з бюджету Миколаєва

Серед нардепів, з якими суд заборонив спілкуватись Тимошенко, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Перевізники порушують графік: у Вознесенській міськраді пояснили, чому проблеми з транспортом

2 години тому

Без опадів, але з суттєвими морозами: якою буде погода на Миколаївщині з 17 по 19 січня

Ірина Олехнович

Головне сьогодні