КП «Миколаївелектротранс» розширює команду: запрошують нових працівників

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс». Фото: МикВісті

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» запрошує в команду нових працівників.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Наразі підприємство потребує фахівців за низкою напрямів. Зокрема, відкриті вакансії:

Водій трамвая — від 18 000 до 23 000 гривень — робота змінами

— від 18 000 до 23 000 гривень — робота змінами Водій тролейбуса — від 20 000 до 25 000 гривень — робота змінами

— від 20 000 до 25 000 гривень — робота змінами Слюсар-електрик з ремонту електрообладнання — від 20 000 до 29 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00

— від 20 000 до 29 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00 Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури — від 19 000 до 29 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00

— від 19 000 до 29 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00 Сестра медична — 15 700 гривень + премія — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00

— 15 700 гривень + премія — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00 Електромонтер контактної мережі — від 19 000 до 23 000 гривень — робота змінами

— від 19 000 до 23 000 гривень — робота змінами Електромонтер з ремонту диспетчерського обладнання та телеавтоматики — від 19 000 до 23 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00

— від 19 000 до 23 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00 Заступник начальника служби енергогосподарства — 28 700 гривень + премія — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00

— 28 700 гривень + премія — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00 Маляр рухомого складу — від 18 000 до 22 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00

— від 18 000 до 22 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00 Монтувальник шин — від 18 000 до 22 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00

— від 18 000 до 22 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00 Машиніст екскаватора — від 20 000 до 22 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00

— від 20 000 до 22 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00 Начальник служби колії — 35 000 гривень + премія — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00

На підприємстві обіцяють можливість бронювання та повний соціальний пакет.

Якщо зацікавила вакансія телефонуйте за номером з 8:00 до 17:00 в будні дні.: (0512) 47-34-18 чи (099) 415-10-37.

З актуальними вакансіями комунального підприємства можна ознайомитися на сайті: https://mkelektrotrans.mk.ua/vacancies

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Миколаївська область увійшла до п’ятірки регіонів з найменшою кількістю ліцензованих лікарів-ФОПів.