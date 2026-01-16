КП «Миколаївелектротранс» розширює команду: запрошують нових працівників
- Ірина Олехнович
18:46, 16 січня, 2026
Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» запрошує в команду нових працівників.
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Наразі підприємство потребує фахівців за низкою напрямів. Зокрема, відкриті вакансії:
- Водій трамвая — від 18 000 до 23 000 гривень — робота змінами
- Водій тролейбуса — від 20 000 до 25 000 гривень — робота змінами
- Слюсар-електрик з ремонту електрообладнання — від 20 000 до 29 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00
- Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури — від 19 000 до 29 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00
- Сестра медична — 15 700 гривень + премія — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00
- Електромонтер контактної мережі — від 19 000 до 23 000 гривень — робота змінами
- Електромонтер з ремонту диспетчерського обладнання та телеавтоматики — від 19 000 до 23 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00
- Заступник начальника служби енергогосподарства — 28 700 гривень + премія — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00
- Маляр рухомого складу — від 18 000 до 22 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00
- Монтувальник шин — від 18 000 до 22 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00
- Машиніст екскаватора — від 20 000 до 22 000 гривень — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00
- Начальник служби колії — 35 000 гривень + премія — п’ятиденний робочий тиждень з 08:00 до 17:00
На підприємстві обіцяють можливість бронювання та повний соціальний пакет.
Якщо зацікавила вакансія телефонуйте за номером з 8:00 до 17:00 в будні дні.: (0512) 47-34-18 чи (099) 415-10-37.
З актуальними вакансіями комунального підприємства можна ознайомитися на сайті: https://mkelektrotrans.mk.ua/vacancies
