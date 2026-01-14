 Миколаївська область має найменшу кількість лікарів-ФОПів: лише 610 фахівців

  • середа

    14 січня, 2026

  • -6.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • -6.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївська область увійшла до п’ятірки регіонів з найменшою кількістю ліцензованих лікарів-ФОПів

Лікарня швидкої медичної допомоги у Миколаєві. Фото МикВістіЛікарня швидкої медичної допомоги у Миколаєві. Фото МикВісті

Миколаївська область увійшла до п’ятірки регіонів України з найменшою кількістю лікарів-фізичних осіб-підприємців, що мають ліцензію на провадження медичної практики. Наразі в області зафіксували лише 610 таких фахівців.

Про це свідчать дані аналітичної платформи Опендатабот.

Загалом в Україні зареєстрували 43 939 чинних ліцензій на медичну практику. Переважна більшість з них , а саме 67% або ж 29 614 ліцензій, належать медикам, які працюють самостійно як ФОПи.

Кількість медичних ліцензій в Україні за роками. Діаграма: ОпендатаботКількість медичних ліцензій в Україні за роками. Діаграма: Опендатабот

Найпопулярнішим напрямом серед таких лікарів є стоматологія: на неї припадає 10 067 ліцензій (34%), ще понад 25 тисяч охоплюють інші стоматологічні спеціалізації. Також попит мають молодша сестринська справа — 8 351 ліцензія (28%) та послуги ультразвукової діагностики — 2 257 ліцензій (8%).

Для порівняння, найбільше медиків-ФОПів працює у Києві (2,6 тисячі), Львівській області (2,5 тисячі) та Дніпропетровській області (2,2 тисячі). Найменше таких ліцензій видано у Херсонській, Кіровоградській, Чернігівській та Миколаївській областях.

Кількість ліцензованих лікарів-ФОПів за регіонами у 2025 році. Фото: ОпендатаботКількість ліцензованих лікарів-ФОПів за регіонами у 2025 році. Фото: Опендатабот

Окрім лікарів-ФОПів, ще 14 325 ліцензій на медичну практику в Україні надають і компаніям. Водночас 14% таких бізнесів перебувають у стані припинення або фігурують у справах про банкрутство. Фактично активними залишаються лише 12 377 компаній.

У Миколаївській області зареєстровано 254 компанії з чинними медичними ліцензіями. Найбільша концентрація таких установ спостерігається у Києві (2 493 компанії), а також у Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Одеській областях.

Кількість ліцензованих компаній за регіонами у 2025 році. Фото: ОпендатаботКількість ліцензованих компаній за регіонами у 2025 році. Фото: Опендатабот

Загалом в Україні більшість компаній-ліцензіатів є приватними — майже 64%, ще третина належить до комунальних закладів, а лише 6% — до державних. Серед приватних медичних установ найпоширенішими спеціалізаціями є молодша сестринська справа, організація та управління охороною здоров’я, терапія, стоматологія та ультразвукова діагностика.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у пологовому №3 Миколаєва за три місяці роботи мамографа патології виявили у 50% пацієнток.

Останні новини про: Миколаївщина

За тиждень на Миколаївщині застудились понад 3,5 тис. людей
На Миколаївщині та Одещині стало більше вовків, лисиць і шакалів: їх відстрілюватимуть
Податківці відзвітували, скільки коштів задекларували жителі Миколаївщини у 2024 році
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич не бачить підстав для звільнення керівника КП, де розслідують корупцію на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини
Суддя Щербина попросив Вітовський суд не затягувати справу щодо розбіжностей в його декларації

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві за рік ліквідували понад 2,5 тисячі аварій на водомережах, — Сєнкевич

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв шукає ₴5 млн на ремонт придбаної історичної трамвайної підстанції на Соборній

Альона Коханчук
новини
Скандал з харчуванням у школах Миколаєва: директора КОПу Вашеняка відправили під арешт із можливістю внесення застави ₴240 тис.

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Податківці відзвітували, скільки коштів задекларували жителі Миколаївщини у 2024 році
На Миколаївщині та Одещині стало більше вовків, лисиць і шакалів: їх відстрілюватимуть
За тиждень на Миколаївщині застудились понад 3,5 тис. людей

Сєнкевич не бачить підстав для звільнення керівника КП, де розслідують корупцію на вуличному освітленні

Суддя Щербина попросив Вітовський суд не затягувати справу щодо розбіжностей в його декларації

6 годин тому

До 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 15 січня

Ірина Олехнович

Головне сьогодні