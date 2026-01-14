Миколаївська область увійшла до п’ятірки регіонів з найменшою кількістю ліцензованих лікарів-ФОПів

Лікарня швидкої медичної допомоги у Миколаєві. Фото МикВісті

Миколаївська область увійшла до п’ятірки регіонів України з найменшою кількістю лікарів-фізичних осіб-підприємців, що мають ліцензію на провадження медичної практики. Наразі в області зафіксували лише 610 таких фахівців.

Про це свідчать дані аналітичної платформи Опендатабот.

Загалом в Україні зареєстрували 43 939 чинних ліцензій на медичну практику. Переважна більшість з них , а саме 67% або ж 29 614 ліцензій, належать медикам, які працюють самостійно як ФОПи.

Кількість медичних ліцензій в Україні за роками. Діаграма: Опендатабот

Найпопулярнішим напрямом серед таких лікарів є стоматологія: на неї припадає 10 067 ліцензій (34%), ще понад 25 тисяч охоплюють інші стоматологічні спеціалізації. Також попит мають молодша сестринська справа — 8 351 ліцензія (28%) та послуги ультразвукової діагностики — 2 257 ліцензій (8%).

Для порівняння, найбільше медиків-ФОПів працює у Києві (2,6 тисячі), Львівській області (2,5 тисячі) та Дніпропетровській області (2,2 тисячі). Найменше таких ліцензій видано у Херсонській, Кіровоградській, Чернігівській та Миколаївській областях.

Кількість ліцензованих лікарів-ФОПів за регіонами у 2025 році. Фото: Опендатабот

Окрім лікарів-ФОПів, ще 14 325 ліцензій на медичну практику в Україні надають і компаніям. Водночас 14% таких бізнесів перебувають у стані припинення або фігурують у справах про банкрутство. Фактично активними залишаються лише 12 377 компаній.

У Миколаївській області зареєстровано 254 компанії з чинними медичними ліцензіями. Найбільша концентрація таких установ спостерігається у Києві (2 493 компанії), а також у Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Одеській областях.

Кількість ліцензованих компаній за регіонами у 2025 році. Фото: Опендатабот

Загалом в Україні більшість компаній-ліцензіатів є приватними — майже 64%, ще третина належить до комунальних закладів, а лише 6% — до державних. Серед приватних медичних установ найпоширенішими спеціалізаціями є молодша сестринська справа, організація та управління охороною здоров’я, терапія, стоматологія та ультразвукова діагностика.

