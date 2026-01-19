 Миколаївський театр зібрав для ЗСУ 120 тис. грн.

Миколаївський театр зібрав 120 тисяч гривень для ЗСУ під час новорічних вистав

Вистава «Хід конем». Фото: Миколаївський національний театр драми та музкомедіїВистава «Хід конем». Фото: Миколаївський національний театр драми та музкомедії

У Миколаївському національному театрі драми та музкомедії під час зимових свят провели благодійну акцію на підтримку Збройних сил України. Упродовж кількох тижнів, під час показів новорічного шоу «Хід конем», спільними зусиллями глядачів та колективу театру вдалося зібрати 120 тисяч гривень.

Про це повідомили на офіційній сторінці театру у Facebook.

Вистава «Хід конем». Фото: Миколаївський національний театр драми та музкомедіїВистава «Хід конем». Фото: Миколаївський національний театр драми та музкомедії

Зібрані кошти розподілили між кількома напрямками:

  • 30 000 гривень — для провідного актора театру Миколи Тамарянського (57-ма окрема мотопіхотна бригада), який з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ та продовжує службу вже майже чотири роки;
  • 30 000 гривень — для Сергія Студзінського (35-та бригада морської піхоти), брата заслуженого артиста України Євгена Студзінського;
  • 35 000 гривень — для громадської організації «Справа громад Миколаїв», яка забезпечить оборонців на херсонському напрямку компонентами для дронів та якісною гумою для автівок;
  • 25 000 гривень — для 10-ї морської авіаційної бригади імені Героя України Ігоря Бедзая — на комплектацію сучасних аптечок для фахівців Групи бойового управління, зокрема авіанавідників.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що під час повномасштабного вторгнення в Миколаївській області значно зросла кількість незаконних розкопок історичних пам’яток, зокрема у заповіднику «Ольвія».

