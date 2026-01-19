Нюанси надання щорічної основної відпустки в умовах воєнного стану

Портал Кадровик-01 у своїх статтях вказує на зміни правил надання та обмеження відпусток під час воєнного стану. Важливо орієнтуватися які обмеження відпусток існують, чи є зміни у процедурах оформлення, коли можлива компенсація відпустки. Це дозволяє правильно планувати відпустки, уникати порушень та забезпечувати законність кадрових рішень у нестабільних умовах.

Обмеження та дозволи щодо тривалості щорічної основної відпустки

Відпустка під час воєнного стану може тимчасово обмежуватися роботодавцем, але не може бути меншою 24 календарних днів. Таке право використовується, якщо виробничі потреби не дозволяють відсутність працівника на повний строк. Водночас працівник не втрачає право на іншу частину відпустки, яку можна надати пізніше за домовленістю. Також у такому разі можлива компенсація відпустки. Гнучкий підхід дозволяє підприємству забезпечити безперервність роботи та дотриматись вимог законодавства щодо гарантій працівникам.

Правила перенесення та поділу відпустки

Відпустка під час воєнного стану може бути перенесена у випадках виробничої необхідності, хвороби працівника або на його прохання. Щорічна основна відпустка може бути поділена на частини, за умови що одна з них триватиме не менше 14 календарних днів. Поділ допомагає гнучко планувати робочий процес і уникати дефіциту персоналу. Перенесення оформлюється наказом, а за потреби працівник подає відповідну заяву.

Виплата відпускних: строки та особливості

Під час воєнного стану строки виплати відпускних можуть відрізнятися від мирного часу. Закон допускає виплату не пізніше дня початку відпустки, якщо виконання стандартного строку у три дні є неможливим з об’єктивних причин. Проте кадровику важливо заздалегідь узгоджувати дати та перевіряти наявність коштів. Коректна виплата відпускних є підставою для правомірного надання щорічної основної відпустки й запобігає конфліктним ситуаціям між працівником і роботодавцем.

Компенсація невикористаних днів відпустки при звільненні

Під час звільнення працівник має право на компенсацію всіх невикористаних днів відпустки, незалежно від умов воєнного стану. Компенсація відпустки надається обов’язково й розраховується на підставі середньої заробітної плати. Важливо правильно визначити кількість днів, які не були використані через обмеження, перенос або інші причини. Помилки в розрахунку можуть стати підставою для скарг і фінансових претензій до роботодавця.

Оформлення відпусток без збереження заробітної плати

У воєнний час значно розширені можливості надання відпусток без збереження заробітної плати. Частина таких відпусток є обов’язковими, наприклад для працівників, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти, для осіб із підтвердженим статусом внутрішньо переміщених. Інші види надаються за згодою сторін. Важливо правильно визначити підставу та строк, а також оформити заяву та наказ. Такий вид відпустки часто використовується, коли працівник не може виконувати роботу з причин, пов’язаних із безпековою ситуацією.

Надання відпустки 2026

Щоб упевнено працювати в умовах постійних змін, кадровику варто користуватися перевіреними аналітичними матеріалами та практичними прикладами. Щорічна основна відпустка є темою низки статей на порталі Кадровик-01. Саме тут ви знайдете роз’яснення про нові правила, які допоможуть швидко реагувати на законодавчі оновлення та приймати правильні кадрові рішення щодо надання відпустки 2026 року.