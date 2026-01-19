Одеса випередила Київ за боргами по зарплатах: у місті понад 500 проваджень

Гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Одеса обійшла Київ за кількістю проваджень щодо невиплати зарплат: у місті зафіксували 530 таких справ проти 437 у столиці.

Про це свідчать дані аналітичної платформи Опендатабот станом на початок 2026 року.

Загалом в Україні наразі налічується 36 629 активних проваджень через заборгованість із зарплати — це на 6% більше, ніж торік. У 2025 році компанії встановили антирекорд: було відкрито 9 174 провадження проти 488 роботодавців, що на 30% більше, ніж у 2024-му, і є найвищим показником за останні п’ять років. При цьому 56% торішніх справ досі не погашені.

Кількість проваджень щодо заборгованості зарплатні за роками. Фото: Опендатабот

Аналітики зазначають, що проблема невиплат в Україні має системний характер і часто затягується на роки. Так, найстаріше активне провадження тягнеться ще з 2017 року — йдеться про борг державного підприємства «Поліськгеодезкартографія». Загалом майже дві тисячі ще чинних справ були відкриті ще у 2017 році.

Найчастіше у 2025 році зарплати не виплачували компанії хімічної промисловості — понад 2,6 тисячі проваджень (29% від усіх). Майже стільки ж боргів зафіксовано у сфері постачання електроенергії та газу — 27%.

В яких галузях найчастіше затримували заробітну плату. Фото: Опендатабот

За кількістю проваджень по заборгованості заробітньої плати лідирує Дніпропетровщина — 3,2 тисячі справ. Далі йдуть Івано-Франківщина (1,1 тисячі), Сумщина (897) та Львівщина (770). Показник Одеси — 530 проваджень — з роками став вищим, ніж у Києві (437). У Миколаєві для зафіксували 33 такі справи.

Кількість відкритих проваджень щодо боргів із зарплати за регіонами. Фото: Опендатабот

Найменше проваджень зареєстрували на Луганщині — 1, у Чернівецькій області — 4 та на Волині — 12.

Які типи бізнесів найчастіше затримували зарплати. Фото: Опендатабот

Переважно зарплати затримують саме приватні компанії — на них припадає 62% усіх боргів за 2025 рік. Ще чверть справ стосується комунальних підприємств і понад 13% — державних. Найчастіше у провадженнях фігурують товариства з обмеженою відповідальністю, комунальні та акціонерні підприємства.

Нагадаємо, у Миколаєві на державній «Зорі-Машпроект» виплатили зарплату після двомісячної затримки.