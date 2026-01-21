За рік до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили понад ₴235 млн податку на нерухомість
22:17, 21 січня, 2026
У 2025 році місцеві бюджети Миколаївської області отримали 235,6 мільйона гривень податку на нерухомість. Це на 12,3% або на 25,8 мільйона гривень більше, ніж у 2024 році.
Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.
Найбільшу частку коштів сплатили юридичні особи — власники об’єктів нерухомості. Вони перерахували до місцевих бюджетів області 141 мільйон гривень. Внесок фізичних осіб склав 94,7 мільйона гривень податку на нерухомість.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві оренда однокімнатних квартир за рік зросла на 20%, в Одесі — на 18%. Попри це, обидва міста залишаються серед тих, де оренда продовжує «з’їдати» значну частину доходу жителів.
