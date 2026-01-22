Державний інвестфонд Данії вкладe €12 млн в інфраструктуру України

Державний інвестфонд Данії вкладe 12 млн євро в інфраструктуру України. Ілюстративне фото: МикВісті

Державний інвестиційний фонд Данії Impact Fund Denmark інвестує 12 мільйонів євро в Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I — новостворений фонд, який працюватиме виключно в Україні.

Про це повідомили у консульстві Данії в Україні.

Зазначається, що інвестиція спрямована на підтримку критичної інфраструктури, яка дозволяє бізнесу продовжувати роботу, зберігати робочі місця та забезпечувати населення базовими послугами. Водночас проєкт має закласти підґрунтя для довгострокового та сталого економічного зростання країни.

Фонд інвестуватиме в проєкти у сферах відновлюваної енергетики, логістики та цифрової інфраструктури, посилюючи енергетичну безпеку й стійкість економіки в складних умовах.

Як зазначила керуюча директорка та співкерівниця українського напряму Impact Fund Denmark Світлана Бабак Андерсен, необхідно вже зараз підтримувати стабільну роботу енергетики України.

— Щоб допомогти Україні вистояти, недостатньо лише оборонної підтримки. Потрібно діяти вже зараз, аби забезпечити безперебійну роботу життєво важливих систем: енергетики, зв’язку та логістики, — щоб країна могла працювати в умовах тиску, — зазначила Світлана Бабак Андерсен.

Рішення про інвестицію ухвалили під час першого раунду залучення коштів фонду на Всесвітньому економічному форумі в Давосі за участі міжнародних фінансових інституцій та інституцій розвитку. Інвестиція відповідає Стратегічним рамкам Данії щодо України та Перехідній програмі підтримки, а сама Україна залишається одним із пріоритетів у новій стратегії данської співпраці з розвитку.

