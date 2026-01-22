 Данія інвестує €12 млн в інфраструктуру України

  • четвер

    22 січня, 2026

  • -1.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • -1.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Державний інвестфонд Данії вкладe €12 млн в інфраструктуру України

Державний інвестфонд Данії вкладe 12 млн євро в інфраструктуру України. Ілюстративне фото: МикВістіДержавний інвестфонд Данії вкладe 12 млн євро в інфраструктуру України. Ілюстративне фото: МикВісті

Державний інвестиційний фонд Данії Impact Fund Denmark інвестує 12 мільйонів євро в Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I — новостворений фонд, який працюватиме виключно в Україні.

Про це повідомили у консульстві Данії в Україні.

Зазначається, що інвестиція спрямована на підтримку критичної інфраструктури, яка дозволяє бізнесу продовжувати роботу, зберігати робочі місця та забезпечувати населення базовими послугами. Водночас проєкт має закласти підґрунтя для довгострокового та сталого економічного зростання країни.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Фонд інвестуватиме в проєкти у сферах відновлюваної енергетики, логістики та цифрової інфраструктури, посилюючи енергетичну безпеку й стійкість економіки в складних умовах.

Як зазначила керуюча директорка та співкерівниця українського напряму Impact Fund Denmark Світлана Бабак Андерсен, необхідно вже зараз підтримувати стабільну роботу енергетики України.

— Щоб допомогти Україні вистояти, недостатньо лише оборонної підтримки. Потрібно діяти вже зараз, аби забезпечити безперебійну роботу життєво важливих систем: енергетики, зв’язку та логістики, — щоб країна могла працювати в умовах тиску, — зазначила Світлана Бабак Андерсен.

Рішення про інвестицію ухвалили під час першого раунду залучення коштів фонду на Всесвітньому економічному форумі в Давосі за участі міжнародних фінансових інституцій та інституцій розвитку. Інвестиція відповідає Стратегічним рамкам Данії щодо України та Перехідній програмі підтримки, а сама Україна залишається одним із пріоритетів у новій стратегії данської співпраці з розвитку.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області планують будівництво вітрової електростанції. Загальний бюджет проєкту перевищує 220 мільйонів євро.

Останні новини про: Війна в Україні

Україні не вистачає 4 мільярда кубометрів газу для проходження зими
Трамп та Зеленський розповіли подробиці їхньої зустрічі у Давосі
Зеленський анонсував тристоронню зустріч Україна-РФ-США, яка відбудеться в ОАЕ
Реклама
Читайте також:
новини
Відновлення будинків залишиться головним пріоритетом на 2026 рік для Департаменту ЖКГ, — Бездольний

Ірина Олехнович
новини
УКС Миколаєва ще не знає, чи можливо відновити 51 школу

Юлія Бойченко
новини
«Нового керівника складно знайти», — у ДЖКГ Миколаєва не плланують відстороняти директора КСМЕП без рішення суду

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаїв досі чекає рішення Антимонопольного комітету щодо конкурсу на сортування сміття

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві тролейбуси заряджатимуть від генераторів у разі тривалого відключення світла

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський анонсував тристоронню зустріч Україна-РФ-США, яка відбудеться в ОАЕ
Трамп та Зеленський розповіли подробиці їхньої зустрічі у Давосі
Україні не вистачає 4 мільярда кубометрів газу для проходження зими

ЕНЕРГЕТИКА

Готуйтесь, — Кім відповів тим, хто закликає до перекриття доріг і протестів

ВІДБУДОВА

УКС Миколаєва ще не знає, чи можливо відновити 51 школу

1 година тому

Без світла до 19 годин: якими будуть графіки відключень у четвер, 22 січня

Головне сьогодні