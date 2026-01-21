На Одещині збудують вітропарк: міжнародні партнери інвестують понад 220 млн євро. Ілюстративне фото: ДТЕК

В Одеській області планують будівництво вітрової електростанції. Загальний бюджет проєкту перевищує 220 мільйонів євро.

Про це повідомила пресслужба міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Відповідну угоду про фінансування спільного проєкту підписали німецька енергетична компанія Notus Energy та американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital.

Одночасно Horizon Capital оголосила про перше закриття фонду Horizon Capital Catalyst Fund, який орієнтований на відновлення та реконструкцію України.

На етапі першого закриття фонд залучив 152 мільйони євро, що становить понад половину запланованого обсягу у 300 мільйонів євро. Фонд зосереджується на інвестиціях у галузі, критично важливі для відбудови країни, зокрема в енергетику, цифрову інфраструктуру та будівництво.

Першу інвестицію Catalyst Fund планує в будівництво вітропарку в Одеській області, який розроблений Notus Energy. Згідно зі структурою угоди, фонд отримає 45% частки у проєкті та профінансує відповідну частину акціонерного капіталу. Контрольний пакет залишиться за Notus Energy, яка також забезпечить решту фінансування, відповідатиме за будівництво об’єкта та його подальшу експлуатацію.

Фінансування передбачає залучення боргових коштів від міжнародних фінансових інституцій, зокрема EBRD, IFC, Swedfund, BIO та Green for Growth Fund.

Проєкт в Одеській області стане першим із трьох вітрових електростанцій у портфелі Notus Energy в Україні із загальною потужністю близько 300 МВт. Загалом компанія розвиває в Україні портфель проєктів у сфері відновлюваної енергетики сумарною потужністю понад 1,3 ГВт, які перебувають на різних етапах реалізації.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області розпочнуть будівництво нової черги великого вітропарку потужністю 344 МВт.