 Роботодавці Миколаївщини сплатили ₴17 млрд єдиного внеску у 2025 році

Роботодавці Миколаївщини за рік сплатили до соцфондів понад ₴17 млрд єдиного внеску

Роботодавці Миколаївщини сплатили 17 млрд грн єдиного внеску у 2025 році. Ілюстративне фото: МикВістіРоботодавці Миколаївщини сплатили 17 млрд грн єдиного внеску у 2025 році. Ілюстративне фото: МикВісті

У 2025 році платники податків Миколаївської області перерахували до Пенсійного та соціальних фондів України 17,2 мільярди гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби. Там зазначили, що надходження зросли на 18,8%, або на 2,7 мільярди гривень, порівняно з 2024 роком.

У податковій службі нагадали, що несплата єдиного внеску позбавляє найманих працівників страхового стажу та права на пенсію за віком, інвалідністю чи інші соціальні виплати. Водночас своєчасна сплата ЄСВ забезпечує громадянам соціальний захист і майбутнє пенсійне забезпечення.

Нагадаємо, що у січні–листопаді 2025 року роботодавці Миколаївської області перерахували майже 15,4 мільярда гривень єдиного внеску.

