Свириденко: Україна отримає понад 6 тис. одиниць енергообладнання від міжнародних партнерів
Ірина Олехнович
19:00, 23 січня, 2026
Міжнародні партнери передадуть Україні понад 6000 одиниць великого енергетичного обладнання, а також зроблять грошові внески до Фонду підтримки енергетики України.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після Координаційної зустрічі групи G7+ з питань енергетичної підтримки України.
Зокрема, країни-партнери пообіцяли таку підтримку:
- Європейський Союз — 447 генераторів;
- Італія — 10 мільйонів євро внеску до Фонду та ще 50 мільйонів євро, закладених у бюджет на 2026 рік;
- Литва — 90 генераторів;
- Німеччина — 60 мільйонів євро підтримки та додаткове обладнання, зокрема 33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів, 300 фотоелектричних установок, 375 акумуляторних батарей, 31 котельну установку, 45 одиниць будівельної техніки та 10 бойлерів;
- Сполучене Королівство — майже 23 мільйони євро до Фонду підтримки енергетики;
- США — понад 400 мільйонів доларів на гуманітарні проєкти з підтримки українців;
- Франція — понад 100 генераторів загальною потужністю 13 мегаватів;
- Японія — 140 генераторів малої і середньої потужності, 60 трансформаторів, обладнання для ремонтних робіт, 2 когенераційні установки та 13 комплектів частотних перетворювачів.
Нагадаємо, раніше Варшава направила до Києва 90 електрогенераторів для підтримки міста в умовах енергетичної кризи через російські обстріли інфраструктури. Крім того, з Польщі до України планують доставити ще 379 генераторів.
