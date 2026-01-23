 Україна отримає понад 6000 одиниць енергообладнання від міжнародних партнерів

Клуб

Свириденко: Україна отримає понад 6 тис. одиниць енергообладнання від міжнародних партнерів

Україна отримає понад 6000 одиниць енергообладнання від міжнародних партнерів. Фото: Юлія СвириденкоУкраїна отримає понад 6000 одиниць енергообладнання від міжнародних партнерів. Фото: Юлія Свириденко

Міжнародні партнери передадуть Україні понад 6000 одиниць великого енергетичного обладнання, а також зроблять грошові внески до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після Координаційної зустрічі групи G7+ з питань енергетичної підтримки України.

Зокрема, країни-партнери пообіцяли таку підтримку:

  • Європейський Союз — 447 генераторів;
  • Італія — 10 мільйонів євро внеску до Фонду та ще 50 мільйонів євро, закладених у бюджет на 2026 рік;
  • Литва — 90 генераторів;
  • Німеччина — 60 мільйонів євро підтримки та додаткове обладнання, зокрема 33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів, 300 фотоелектричних установок, 375 акумуляторних батарей, 31 котельну установку, 45 одиниць будівельної техніки та 10 бойлерів;
  • Сполучене Королівство — майже 23 мільйони євро до Фонду підтримки енергетики;
  • США — понад 400 мільйонів доларів на гуманітарні проєкти з підтримки українців;
  • Франція — понад 100 генераторів загальною потужністю 13 мегаватів;
  • Японія — 140 генераторів малої і середньої потужності, 60 трансформаторів, обладнання для ремонтних робіт, 2 когенераційні установки та 13 комплектів частотних перетворювачів.

Нагадаємо, раніше Варшава направила до Києва 90 електрогенераторів для підтримки міста в умовах енергетичної кризи через російські обстріли інфраструктури. Крім того, з Польщі до України планують доставити ще 379 генераторів.

