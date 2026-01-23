З Польщі в Україну передають майже 400 генераторів, а Варшава допомагає Києву

З Польщі до України відправлять майже 400 генераторів з резерву країни. Фото: Marcin Kierwiński

Варшава направила до Києва 90 електрогенераторів для підтримки міста в умовах енергетичної кризи через російські обстріли інфраструктури. Крім того, з Польщі до України доставлять ще 379 генераторів.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та його колега з Варшави Рафал Тшасковський.

За словами Віталія Кличка, він особисто звернувся до мера міста-побратима з проханням про допомогу. Польська сторона відреагувала оперативно.

— Днями я звернувся до партнерів української столиці щодо допомоги Києву в подоланні надзвичайної ситуації, спричиненої пошкодженнями критичної інфраструктури внаслідок ворожих атак. Рафал сам мені передзвонив і пообіцяв, що Варшава допоможе. І вже 90 генераторів вирушили з Варшави до Києва, — зазначив Віталій Кличко.

Варшава направила до Києва 90 електрогенераторів. Фото: КМДА Варшава направила до Києва 90 електрогенераторів. Фото: КМДА Варшава направила до Києва 90 електрогенераторів. Фото: КМДА

Передані генератори планують використати для забезпечення життєво важливих потреб мешканців Києва та подолання наслідків енергетичних ударів по місту.

Рафал Тшасковський наголосив на повній солідарності з Україною та засудив дії Росії, через які кияни змушені жити в умовах перебоїв з електропостачанням.

— П'ять автомобілів з 90 електрогенераторами вирушать з Варшави до Києва ще сьогодні. Транспортування цих агрегатів забезпечить пожежна служба, — зазначив Рафал Тшасковський.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Крім того, на сайті Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі повідомили, що за рішенням прем’єр-міністра Дональда Туска країна передасть Україні велику партію допомоги. Йдеться про 379 генераторів та 18 обігрівачів із Резервного агентства стратегічних запасів країни. А також доставлять ще 447 генераторів, які закуплені за кошти Європейського Союзу.

Логістичну доставку запланували на кілька днів: конвої з вантажівками почнуть рух уже сьогодні, 23 січня. А слідуючи доставки продовжаться на початку наступного тижня з різних регіонів Польщі.

«У понеділок з Камєніци Крулевської під Ґданськом поїдуть 10 вантажівок, і з цього ж місця вирушать ще п'ять автомобілів у вівторок. Останній з запланованих на наступному тижні конвоїв поїде в середу з Лісовіц в околицях Вроцлава», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 23 січня столичні комунальні служби разом з енергетиками повернули теплопостачання більш ніж у 650 житлових будинків Києва.