У Києві без опалення залишаються майже 2 тис. багатоповерхівок, — Кличко

Намет державного пункту гуманітарної допомоги у Києві. Ілюстративне фото: Reuters

У ніч проти 23 січня столичні комунальні служби разом з енергетиками повернули теплопостачання більш ніж у 650 житлових будинків Києва.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, станом на ранок без опалення залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які повторно підключають до мереж після російських атак 9 та 20 січня.

Найбільше таких будинків розташовано на лівому березі столиці, а також у Печерському районі. Частина об’єктів без тепла залишається у Голосіївському та Солом’янському районах.

Ситуація в Києві та області залишається складною через наслідки масованих обстрілів. Над відновленням електро- і теплопостачання працюють понад 160 аварійних бригад, до робіт також залучили фахівців з інших регіонів України.

9 січня, мер закликав киян, які мають таку можливість, тимчасово виїхати за межі міста після масованої російської атаки. Унаслідок обстрілу без теплопостачання залишилася майже половина багатоквартирних будинків столиці.

Станом на вечір 19 січня енергетики відновили подачу тепла майже в усі постраждалі будинки. За словами міського голови, без опалення залишалися лише 16 будинків із близько шести тисяч, які зазнали пошкоджень під час атаки 9 січня.

Однак уночі 20 січня російські війська знов обстріляли Київ, залишивши без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80% будинків, які залишилися без тепла після цієї атаки, — це житло, де теплопостачання відновили після пошкоджень 9 січня.

Станом на вечір 20 січня в Києві без електропостачання залишилися понад мільйон споживачів. Понад чотири тисячі багатоповерхівок також залишилася без теплопостачання.

Упродовж січня з Києва, де постійно проживає близько трьох мільйонів людей, тимчасово виїхали приблизно 600 тисяч мешканців.