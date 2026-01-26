На Миколаївщині борг зі сплати єдиного соцвнеску перевищив 565 млн грн. Ілюстративне фото: МикВісті

Станом на 1 січня поточного року заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на Миколаївщині склала 565,2 мільйони гривень. Водночас у порівнянні з попереднім періодом сума боргу зменшилася на 40,8 мільйони гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Зокрема, борг підприємств комунальної форми власності (без урахування банкрутів) склав 44,3 мільйона гривень, або 7,8%. В той час, як заборгованість підприємств, які перебувають у процедурі банкрутства, — 161,5 мільйона гривень, або 28,6%.

Упродовж грудня платникам податків надіслали 240 вимог про погашення заборгованості з єдиного внеску на загальну суму 232,14 мільйона гривень. Також до органів державної виконавчої служби передали 95 вимог на стягнення боргу на суму 971,6 тисячі гривень.

Зазначається, що за грудень до бюджету в рахунок погашення заборгованості з єдиного внеску надійшло 66,8 мільйона гривень, що у дев’ять разів перевищує доведений показник. Із цієї суми 63,3 мільйона гривень платники сплатили самостійно, ще 3,5 мільйона гривень надійшло через органи державної виконавчої служби.

У податковій нагадали, що єдиний соціальний внесок сплачується до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування і становить 22% від фонду оплати праці.

Раніше повідомлялось, що у 2025 році платники податків Миколаївської області перерахували до Пенсійного та соціальних фондів України 17,2 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.