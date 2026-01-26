Apple, Meta, Netflix у 2025 році сплатили у бюджет України понад ₴14 млрд «податку на Google»

Сторінка Google. Ілюстративне фото: Getty images

У 2025 році року компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили до бюджету понад 14,4 мільярда гривень, так званого «податку на Google».

Як повідомили в Державній податковій службі, найбільшими платниками податку залишаються провідні світові цифрові компанії: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix.

Зазначається, що 14,4 мільярда гривень надійшло від американських та європейських компаній. Зокрема в євро — 150,1 мільйона, в доларах — 177,4 мільйона.

За 2025 рік кількість платників зросла на 12 нових нерезидентів, які зареєструвалися платниками ПДВ в Україні.

З початку 2026 року додалося ще п'ять компаній, а загалом в Україні вже 150 нерезидентів — платників ПДВ у сфері електронних послуг.

Нагадаємо, що у першому півріччі 2025 року міжнародні компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги українцям, перерахували до держбюджету понад 85 мільйонів доларів та понад 76 мільйонів євро.