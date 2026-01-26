 Податок на Google: міжнародні компанії сплатили понад ₴14 млрд у 2025 році

  • понеділок

    26 січня, 2026

  • -1.9°
    Легкий переохолоджений дощ

    Миколаїв

  • 26 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -1.9° Легкий переохолоджений дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Apple, Meta, Netflix у 2025 році сплатили у бюджет України понад ₴14 млрд «податку на Google»

Сторінка Google. Ілюстративне фото: Getty imagesСторінка Google. Ілюстративне фото: Getty images

У 2025 році року компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили до бюджету понад 14,4 мільярда гривень, так званого «податку на Google».

Як повідомили в Державній податковій службі, найбільшими платниками податку залишаються провідні світові цифрові компанії: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix.

Зазначається, що 14,4 мільярда гривень надійшло від американських та європейських компаній. Зокрема в євро — 150,1 мільйона, в доларах — 177,4 мільйона.

За 2025 рік кількість платників зросла на 12 нових нерезидентів, які зареєструвалися платниками ПДВ в Україні.

З початку 2026 року додалося ще п'ять компаній, а загалом в Україні вже 150 нерезидентів — платників ПДВ у сфері електронних послуг.

Нагадаємо, що у першому півріччі 2025 року міжнародні компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги українцям, перерахували до держбюджету понад 85 мільйонів доларів та понад 76 мільйонів євро.

Останні новини про: Бізнес та економіка

«Нам дійсно дуже тяжко». Як бізнес у Миколаєві працює в умовах відключень світла
Керівник «Нібулону» Вадатурський увійшов до топ-100 українських бізнесменів
На Миколаївщині борг зі сплати єдиного соцвнеску перевищив ₴565 млн
Реклама
Читайте також:
новини
Голова Заводського суду не погоджується з висновками НАЗК щодо його декларації

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві відкрили офіс Програми розвитку ООН для реалізації проєктів у регіоні

Даріна Мельничук
новини
«Замовні гучні заголовки про обшуки», — начальниця спорту Миколаєва звинуватила медіа у поширенні чуток, але підтвердила, що у правоохоронців є до неї питання

Світлана Іванченко
новини
Знайдене у сміттєвому контейнері в Миколаєві немовля перебуває у стабільному стані, — облздоровʼя

Аліса Мелік-Адамян
новини
З 11-ї спроби депутати Південноукраїнської міськради поновили на посаді звільненого заступника Горностая

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

На Миколаївщині борг зі сплати єдиного соцвнеску перевищив ₴565 млн
Керівник «Нібулону» Вадатурський увійшов до топ-100 українських бізнесменів
«Нам дійсно дуже тяжко». Як бізнес у Миколаєві працює в умовах відключень світла

Облздоровʼя: знайдене у сміттєвому баку в Миколаєві немовля — у стабільному стані

Голова Заводського суду не погоджується з висновками НАЗК щодо його декларації

5 годин тому

До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 27 січня

Головне сьогодні