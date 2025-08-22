«Податок на Google»: держбюджет України поповнився на $85 млн та €76 млн

Сторінка Google. Ілюстративне фото: Getty images

У першому півріччі цього року міжнародні компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги українцям, перерахували до держбюджету понад 85 мільйонів доларів та понад 76 мільйонів євро. Це приблизно більше семи мільярдів гривень.

За даними податкової служби, це на понад 16 мільйонів доларів (+23%) та майже 16 мільйонів євро (+26%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про нараховані суми податку прозвітували 132 компанії-нерезиденти. Серед найбільших платників — Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay та інші.

Крім того, зростає і кількість компаній-нерезидентів, що надають електронні послуги українським користувачам. Сьогодні їх уже 141 — це на 16 більше, ніж торік.

Нагадаємо, що у січні-березні цього року іноземні компанії, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до бюджету 39,6 мільйона євро та 43,4 мільйона доларів США.