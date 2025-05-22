«Податок на Google»: до держбюджету сплатили понад ₴3 млрд

Сторінка Google. Ілюстративне фото: Getty images

У січні-березні цього року іноземні компанії, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до бюджету 39,6 мільйона євро та 43,4 мільйона доларів США. Це у перерахунку понад 3,6 мільярда гривень.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

За його словами, це на 9,5 мільйонів євро та 8,9 мільйонів доларів більше, ніж у першому кварталі 2024 року.

Звіти подали 121 компанія-нерезидент, а кількість зареєстрованих платників зросла — до них приєдналися ще 26 нових компаній.

Загалом з моменту впровадження «податку на Google» у 2022 році в Україні зареєстровано 136 іноземних компаній, які платять ПДВ.

Серед топ-платників — Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay та інші гіганти цифрового ринку.

— Дякую всім платникам, які підтримують цивілізовані правила роботи та сплачують податки. Бо йдеться не лише про додаткові надходження до бюджету, які в умовах війни вкрай потрібні. Сьогодні разом забезпечуємо чесну конкуренцію між українськими та міжнародними компаніями, — зазначив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, що у перші чотири місяці цього року бізнес Миколаївщини сплатив до державного бюджету понад 1,1 мільярда гривень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів.