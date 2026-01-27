 На Миколаївщині за рік скоротилося поголів’я сільськогосподарських тварин

«Надто дорого», — на Миколаївщині за рік поголів’я корів скоротилися на 8%

Корови на фермі в Лоцкиному. Ілюстративне фото: МикВістіКорови на фермі в Лоцкиному. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаївській області за рік на 11,3% зменшилася кількість великої рогатої худоби як у присадибному, так і в промисловому секторі. Фермери пов’язують це зі зростанням виробничих витрат, насамперед через відключення електроенергії та несприятливі погодні умови.

Про це свідчать дані Головного управління статистики у Миколаївській області, пишуть «МикВісті».

Зазначається, що станом на 1 лютого 2025 року в області налічувалося 54,9 тисячі голів великої рогатої худоби, з яких 31,8 тисячі — корови. У січні 2026 року кількість ВРХ скоротилася до 48,7 тисячі, що на 11,3% менше за минулі показники. Найбільше з них скоротилося поголів’я корів до 29,5 тисячі — це приблизно на 8%.

Кількість сільськогосподарських тварин на Миколаївщині станом на 1 січня 2026 року. Фото: Держстат в Миколаївській областіКількість сільськогосподарських тварин на Миколаївщині станом на 1 січня 2026 року. Фото: Держстат в Миколаївській області

Також зменшилася кількість овець та кіз — з 35,4 тисячі на початку 2025 року до 33,7 тисячі у січні 2026-го.

Водночас зафіксували незначне зростання поголів’я свиней — з 68,1 до 68,6 тисячі, а також птиці — з 1 428 до 1 500 тисяч голів.

В Асоціації виробників молока зазначають, що така ситуація характерна для більшості регіонів України, які потерпають від наслідків війни та постійних відключень електроенергії. На ціни та обсяги виробництва також впливають кризові явища на світовому молочному ринку, несприятливі погодні умови (тривалі посухи влітку та сильні морози взимку), дефіцит електроенергії та зростання собівартості утримання тварин на тлі війни.

Загалом у Миколаївській області за 2025 рік виробили близько 738 тисяч центнерів молока, 59406 тисяч штук яєць та 81 тисяча центнерів м’яса забитих тварин. Найбільше продукції виробили в Первомайському районі — 67% м’яса та 86% молока пішли саме звідси.

Кількість тваринної продукції, виробленої в 2025 році за районами. Фото: Держстат в Миколаївській областіКількість тваринної продукції, виробленої в 2025 році за районами. Фото: Держстат в Миколаївській області

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що у 2025 році аграрії Миколаївщини виробили менше сільськогосподарської продукції, ніж роком раніше. Загальний показник скоротився до 86%, найбільше падіння зафіксували у рослинництві.

