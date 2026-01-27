Агровиробництво на Миколаївщині просіло: мінус майже 14% за рік

На Миколаївщині торік зменшилося виробництво сільгосппродукції. Ілюстративне фото: МикВісті

У 2025 році аграрії Миколаївщини виробили менше сільськогосподарської продукції, ніж роком раніше. Загальний показник скоротився до 86%, найбільше падіння зафіксували у рослинництві, тоді як тваринництво постраждало менше.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, пишуть «МикВісті».

Обсяги виробництва у галузі рослинництва в області трохи більше 85%. Водночас у тваринництво — понад 95%.

В Одеській області загальний індекс сільськогосподарської продукції перевищив 91%: у рослинництві — майже 91%, у тваринництві — майже 97%. У Херсонській області загальний індекс становить 66%, рослинництво скоротилося до 58%, а тваринництво на рівні майже 96%.

Індекс сільськогосподарської продукції у 2025 році по Україні. Скриншот: Держстат

Позитивну динаміку виробництва зафіксували лише у двох регіонах — Чернігівській області, де агровиробництво зросло на 4,1%, та Сумській області з приростом 0,5%. Усі інші регіони України продемонстрували спад. Найбільшого падіння зазнало сільськогосподарське виробництво у Донецькій області (–44,7%), Херсонській (–33,7%) та Запорізькій (–21,6%).

Загалом у 2025 році в Україні обсяг виробництва сільськогосподарської продукції зменшився на 6,8% порівняно з 2024 роком. Загальноукраїнський індекс агропродукції становив більше 93%. Зокрема, у рослинництві понад 92%, а в тваринництві — майже 96%.

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції у 2025 році по Україні. Скриншот: Держстат

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині аграрії втратили значну частину врожаю через весняні заморозки та тривалу літню посуху. Найбільше постраждали соняшник і кукурудза — на окремих полях урожайність зменшилася в кілька разів порівняно з попередніми роками.

Крім того, минулого року аграрії Херсонської області зазнали збитків майже на 2,3 мільярда гривень через несприятливі погодні умови. Понад 250 сільськогосподарських виробників втратили близько 60 тисяч гектарів посівів.