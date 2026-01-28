 Понад ₴179 млн отримали бюджети Миколаївщини від акцизу у 2025 році

До бюджетів Миколаївщини сплатили ₴179 млн акцизного податку за рік

Понад ₴179 млн отримали бюджети Миколаївщини від акцизу у 2025 році. Ілюстративне фото: МикВістіПонад ₴179 млн отримали бюджети Миколаївщини від акцизу у 2025 році. Ілюстративне фото: МикВісті

За 2025 рік підприємці Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів 179,4 мільйони гривень акцизного податку з роздрібного продажу алкоголю, тютюну та інших підакцизних товарів.

Як відзвітували в обласному управлінні податкової служби, це майже на 16 мільйонів гривень, ніж торік. У відсотках зростання становить 9,8%.

У податковій наголошують, що перевірки магазинів, кафе та барів проводять переважно за зверненнями громадян. Йдеться про випадки, коли покупцям відмовляють у розрахунку карткою, не видають чек або не використовують касові апарати під час продажу алкоголю чи тютюну.

Раніше повідомлялось, що за підсумками десяти місяців 2025 року підприємці роздрібної торгівлі алкогольними напоями перерахували до місцевих бюджетів Миколаївської області 151,3 мільйони гривень акцизу.

