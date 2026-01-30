Одеса отримає ₴57 млн субвенції на відновлення соціальної інфраструктури. Ілюстративне фото: Одеська міськрада

Одеса отримає субвенцію в 57 мільйонів гривень. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Отримані кошти спрямують на продовження робіт на семи об’єктах соціальної інфраструктури, реконструкція яких уже триває в місті. Фінансування надається в межах «Програми з відновлення України», що реалізується у співпраці з Європейським інвестиційним банком.

— Вдячний керівництву держави та нашим європейським партнерам за послідовну підтримку розвитку Одеси та фінансування стратегічно важливих проєктів навіть у складний час, — зазначив Сергій Лисак.

Раніше повідомлялось, що депутати Миколаївської міської ради погодили зміни до бюджету на 2026 рік. До міського бюджету перерахують понад 824 мільйони гривень субвенцій.