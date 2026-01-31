Антиутопія: це потрібно читати!

Людство вже багато років любить читати й занурюватися у всесвіт антиутопій. Так, іноді це моторошно, але ж і страшенно цікаво. Здавалося, всі почитають і почують застереження, але з людьми щось не те: збуваються романи Орвелла, а прихід до влади талібів втілює ідеї з «Оповіді служниці» М. Етвуд. Видавництво BookChef пропонує романи-антиутопії, від яких неможливо відірватися.

Жорстокий світ постапокаліптичної антиутопії

Роман американського письменника Г’ю Гоуї «Бункер. Книга перша: Вовна» – це початок постапокаліптичного фантастичного циклу, за яким зняли серіал Silo.

Після воєн і екологічних катастроф атмосфера на Землі стала токсичною й непридатною для життя. Люди, що врятувалися, живуть у підземному місті-бункері зі своїми правилами й суворими обмеженнями. Бункер має три рівні кожен по 48 поверхів. На верхніх знаходяться управлінці й правоохоронні служби, посередині – сади, пологовий будинок, внизу – механічний відділ, який забезпечує життя міста.

Книга починається історією шерифа Голстона, який переживає смерть коханої дружини Еллісон. Жінка вийшла з Бункера й померла, але перед цим вона виявила, що вся їхня історія стерта. Доступ до неї мали тільки комп’ютерники. За допомогою камер, які передають зображення на настінні екрани, жителі підземного міста можуть бачити небо й поверхню землі. Об’єктиви забруднюються, тому час від часу комусь треба виходити у смертельно небезпечну атмосферу і протирати їх. Раніше для цього висилали злочинців. Туга за коханою, цікавість й бажання дізнатися, що діється на поверхні та чи справді Еллісон загинула, змушують Голстона заявити про вихід. Шериф протирає вовною камери, бачить в шоломі ілюзію зелені, розриває захисний костюм і помирає від токсичного повітря.

Мер Джанз та помічник Марнз ідуть знайомитися з кандидаткою на посаду шерифа – дівчиною Джульєттою з механічного відділу на 140-му рівні. От тут сюжет набирає обертів. Джулз – неординарна особистість, дуже розумна, вона не боїться говорити правду, розбирається в усіх тонкощах постачання енергії для міста. Проти Джульєтти виступає директор ІТ, але мер Джанз підписує призначення, і події розвиваються далі. Автор каже, що написав історію про людство на краю прірви для застереження.

Загроза ШІ в новому романі Дж. Маррса

Не радійте про засилля штучного інтелекту. Джон Маррс в новому антиутопічному романі «Сімейний експеримент» показує, що людям в недалекому майбутньому буде дуже складно протистояти ШІ. Письменник торкається багатьох етичних проблем, зокрема віртуального батьківства.

Початок просто шокує: «Навіщо покладатися на вдачу чи генетику, коли можна мати ідеальну дитину, про яку ви мріяли?». Реаліті-шоу, що має назву «Сімейний експеримент», зібрало дорослих, що стали батьками віртуальних дітей. За ними стежать мільйони глядачів.

У шоу все контролюється ШІ – фізичний стан дитини, її розвиток, навіть настрій батьків і т. д. Дії батьків оцінюються аудиторією. У романі багато тригерних моментів, які зачіпають за живе.