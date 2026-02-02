Чому Škoda Karoq у 2025 році стає однією з найпопулярніших моделей серед кросоверів

Сегмент компактних кросоверів демонструє стабільне зростання на українському ринку, що пов'язано з практичністю таких автомобілів для міських умов та заміських поїздок. Škoda Karoq 2025 модельного року зміцнює свої позиції завдяки збалансованому поєднанню габаритів, функціональності та технологічного оснащення. Автомобіль пропонує компактні зовнішні розміри для зручного паркування в місті та водночас просторий салон для комфортних подорожей. Дедалі більше автомобілістів вирішують купити Škoda Karoq як універсальне транспортне рішення для щоденного використання та активного відпочинку. Модель відповідає сучасним вимогам до безпеки, ергономіки та цифрової інтеграції, що робить її актуальним вибором серед поціновувачів кросоверів.

Технічні рішення та функціональність

На український ринок модель постачається з двома силовими агрегатами:

Бензиновий 1,4 TSI потужністю 110 кВт (150 к.с.) з 8-ступеневою автоматичною трансмісією та переднім приводом. Розвиває максимальний крутний момент 250 Н•м в діапазоні 1500–3500 об/хв. Дизельний 2,0 TDI CR аналогічної потужності. Комплектується 7-ступеневою роботизованою КПП DSG та повним приводом 4x4, видаючи 360 Н•м у межах 1600–2750 об/хв.

Об'єми паливних баків становлять 50 та 55 літрів відповідно, дизельна версія додатково обладнана резервуаром AdBlue на 11 літрів. Передня підвіска McPherson з гвинтовими пружинами застосована на обох версіях. Бензиновий варіант отримав напівзалежну задню балку скручування, тоді як дизельний 4x4 обладнаний багатоважільною незалежною конструкцією для кращої стабільності на нерівному покритті. Дорожній просвіт досягає 164–169 мм залежно від комплектації, що дозволяє впевнено долати бордюри та ґрунтові дороги.

Ергономіка та цифрові технології салону

Базова модифікація Selection оснащується 8-дюймовим дисплеєм інформаційно-розважальної системи Škoda та цифровою панеллю приладів аналогічної діагоналі. Багатофункціональне кермо зі шкіряним оздобленням, клімат-контроль Climatronic, бездротовий Bluetooth та система безключового доступу KESSY GO входять до стандарту. Опційна цифрова панель Virtual Cockpit з 10-дюймовим екраном пропонує п'ять режимів відображення інформації з перемиканням кнопкою View на кермі.

Система VarioFlex перетворює задній ряд на модульну конструкцію з трьома окремими сидіннями. Спинки складаються незалежно одна від одної, а сидіння повністю знімаються без інструментів. Базовий об'єм багажника 521–588 літрів збільшується до 1605–1630 літрів за складених спинок та до 1789–1810 літрів за знятих сидінь. Містке відділення Jumbo Box у підлокітнику вміщує електронні пристрої з функцією бездротової зарядки через два роз'єми USB-C.

Системи активної безпеки та асистенти водія

Базова версія обладнана задніми парктроніками та світлодіодною оптикою для безпечного маневрування. Превентивний адаптивний круїз-контроль аналізує дорогу на відстань 1–2 км через радар, камеру розпізнавання знаків та GPS-дані, автоматично коригуючи швидкість перед поворотами та кільцевими розв'язками. Система допомоги в заторах контролює двигун, гальма та рульове керування до 60 км/год, функція Follow Drive підтримує траєкторію попереднього автомобіля навіть без чіткої розмітки.

Превентивний захист у разі загрози зіткнення автоматично зачиняє вікна, закриває люк та підтягує ремені безпеки, використовуючи передні й задні радарні датчики. Версія Sportline додатково комплектується багатофункціональною камерою та системою допомоги під час буксирування причепа. Škoda Karoq 2025 року є актуальним вибором завдяки поєднанню компактних розмірів, практичної системи VarioFlex, розвиненого пакета цифрових асистентів та конкурентної вартості в діапазоні трьох комплектацій.