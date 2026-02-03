Ресторани додають до чеку плату за генератор: у Держпродспоживслужбі пояснили, чи законно це

Генератор біля одного з закладів Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

У соцмережах обговорюють чек із ресторану, де клієнту окремим рядком нарахували оплату «за роботу генератора». Така практика викликала запитання щодо її законності.

Як пояснив у коментарі «Главкому» заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор, закон «Про захист прав споживачів» зобов’язує заклади заздалегідь надавати клієнтам повну та зрозумілу інформацію про послуги і їхню вартість.

Чек, в якому врахована послуга роботи генератора. Фото: Павло Нусс

Якщо додаткову плату за генератор виставляють без попередження і без фактичного замовлення такої послуги, це може вважатися нав’язуванням додаткової платної послуги або введенням споживача в оману.

Водночас у службі наголошують: порушення не буде, якщо ресторан заздалегідь і чітко повідомляє відвідувачів, що витрати на автономне електроживлення включені у вартість страв чи напоїв. Таке повідомлення має бути помітним і доступним — наприклад, на вході, біля каси або в меню.

У Держпродспоживслужбі також зазначили, що зазвичай витрати на пальне, електроенергію та обслуговування генератора є господарськими витратами бізнесу і мають закладатися у кінцеву ціну продукції, а не виставлятися окремою послугою.

— Генератор є інструментом забезпечення безперервної роботи бізнесу, а не самостійною послугою для споживача. Прозоре ціноутворення, належне інформування та дотримання вимог законодавства — основа довіри між бізнесом і покупцем, особливо у складних умовах сьогодення, — підкреслив Андрій Крейтор.

Якщо ж заклад не попереджає клієнтів про додаткову оплату за генератор, це може стати підставою для штрафу. Закон передбачає відповідальність у розмірі 30% вартості реалізованих товарів або послуг, але не менше 85 гривень.

Водночас у Держпродспоживслужбі повідомили, що наразі звернень від споживачів щодо включення плати за роботу генератора до ресторанних чеків не надходило.

