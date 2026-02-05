Працівникам на Миколаївщині за грудень заборгували понад ₴37,7 млн зарплат

Роботники. Архівне фото: МикВісті

Станом на 1 січня цього року борг із виплати заробітної плати на підприємствах Миколаївщини сягнув 37,7 мільйонів гривень, що на 6,5% більше, ніж на початку грудня 2025 року.

Про це повідомили у Головному управлінні статистики Миколаївської області, пишуть «МикВісті».

Понад половину загальної суми заборгували у сфері промисловості — 51,4% або 19,4 мільйона.

Найбільші борги зафіксували на підприємствах пов’язаних з переробкою — майже 16,8 мільйона гривень або 44,5% від загального обсягу. Близько 30 тисяч гривень припадає на невиплати за попередні роки.

Працівникам, що обслуговують водопостачання, каналізації та поводження з відходами не виплатили майже 2,6 мільйона гривень заробітних плат.

У будівництві заборгованість склала 138 тисяч гривень.

Значний обсяг боргів також припадає і на сільське господарство — 18,2 мільйона гривень, або 48,2% загальної суми боргів. Із них майже 12,5 мільйона гривень винні ще за 2024 і попередні роки.

Заборгованість за регіонами Миколаївщини станом на 1 січня 2026 року. Статистика: ГУ статистики в Миколаївській області

Найбільше боргів зосереджено на підприємствах Миколаївського району — 16,4 мільйона гривень (43,5%) та Вознесенського району — 12,2 мільйона гривень (32,3%).

Загалом роботодавці не розрахувалися вчасно з 700 працівниками, кожному з яких у середньому заборгували близько 54 тисяч гривень.

