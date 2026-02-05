 Працівникам на Миколаївщині за грудень заборгували понад ₴37,7 млн зарплат

  • четвер

    5 лютого, 2026

  • -3.1°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 5 лютого , 2026 четвер

  • Миколаїв • -3.1° Слабкий сніг

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Працівникам на Миколаївщині за грудень заборгували понад ₴37,7 млн зарплат

Зарплати робітничих професій зросли до 60 тис. грн. Архівне фото «МикВісті»Роботники. Архівне фото: МикВісті

Станом на 1 січня цього року борг із виплати заробітної плати на підприємствах Миколаївщини сягнув 37,7 мільйонів гривень, що на 6,5% більше, ніж на початку грудня 2025 року.

Про це повідомили у Головному управлінні статистики Миколаївської області, пишуть «МикВісті».

Понад половину загальної суми заборгували у сфері промисловості — 51,4% або 19,4 мільйона.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Найбільші борги зафіксували на підприємствах пов’язаних з переробкою — майже 16,8 мільйона гривень або 44,5% від загального обсягу. Близько 30 тисяч гривень припадає на невиплати за попередні роки.

Працівникам, що обслуговують водопостачання, каналізації та поводження з відходами не виплатили майже 2,6 мільйона гривень заробітних плат.

У будівництві заборгованість склала 138 тисяч гривень.

Значний обсяг боргів також припадає і на сільське господарство — 18,2 мільйона гривень, або 48,2% загальної суми боргів. Із них майже 12,5 мільйона гривень винні ще за 2024 і попередні роки.

Заборгованість за регіонами Миколаївщини станом на 1 січня 2026 року. Статистика: ГУ статистики в Миколаївській областіЗаборгованість за регіонами Миколаївщини станом на 1 січня 2026 року. Статистика: ГУ статистики в Миколаївській області

Найбільше боргів зосереджено на підприємствах Миколаївського району — 16,4 мільйона гривень (43,5%) та Вознесенського району — 12,2 мільйона гривень (32,3%).

Загалом роботодавці не розрахувалися вчасно з 700 працівниками, кожному з яких у середньому заборгували близько 54 тисяч гривень.

Читайте також матеріал «МикВісті»: «Нам дійсно дуже тяжко». Як бізнес у Миколаєві працює в умовах відключень світла

Останні новини про: Миколаївщина

«Хибне сонце»: на Миколаївщині спостерігали рідкісне атмосферне явище
До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 6 лютого
Платники податків Миколаївщини у січні перерахували до бюджетів майже ₴2,4 млрд
Реклама
Читайте також:
новини
Холод повертається: у Миколаєві знову вдарять морози до –17°

Ірина Олехнович
новини
У Миколаївській області встановлено 65 модульних будинків для переселенців

Альона Коханчук
новини
Бібліотека, Sony PS та навчальні заходи: у Миколаєві відкрили STEM-лабораторію для молоді

Анна Гакман
новини
Театр, кіно й концерти: що відвідати в Миколаєві цього тижня

Марія Хаміцевич
новини
«Не пріоритет», — у Службі відновлення пояснили, чому немає освітлення на Інгульському та Варварівському мостах

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Платники податків Миколаївщини у січні перерахували до бюджетів майже ₴2,4 млрд
До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 6 лютого
«Хибне сонце»: на Миколаївщині спостерігали рідкісне атмосферне явище

До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 6 лютого

Платники податків Миколаївщини у січні перерахували до бюджетів майже ₴2,4 млрд

«Мамочко, я повернувся!», — серед звільнених з полону і миколаївські морпіхи