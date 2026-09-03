Бізнесу Миколаївщини відшкодували понад ₴640 млн ПДВ
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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У січні–серпні 2026 року підприємствам Миколаївщини з державного бюджету повернули 641,2 мільйона гривень податку на додану вартість. Ще трьом юридичним особам відшкодували 615,9 тисячі гривень.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.
За вісім місяців 54 платники області подали заяви на бюджетне відшкодування ПДВ на загальну суму 680,1 мільйона гривень. Серед них — 51 юридична та три фізичні особи.
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Станом на 1 вересня бізнесу області ще не повернули 189,1 мільйона гривень ПДВ за заявами, поданими також у попередні періоди.
У ДПС зазначили, що бюджетне відшкодування проходить через електронну систему. Отримати кошти у встановлені законом строки платник може за умови правильного ведення податкової звітності та відсутності ризикових операцій.
Повернення ПДВ дозволяє підприємствам поповнювати обігові кошти та використовувати їх для подальшої роботи й збільшення обсягів виробництва.
Нагадаємо, що уряд запроваджує жорстку економію бюджетних коштів, які не спрямовані на оборону. Посадовці відзвітували, що таким чином вдалося знайти 70 мільярдів гривень, які планують повністю передати на потреби армії.
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