 Бізнесу Миколаївщини відшкодували понад ₴640 млн ПДВ

  • четвер

    3 вересня, 2026

  • 20.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 3 вересня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 20.8° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Економіка 22:02, 03 вересня, 2026

Бізнесу Миколаївщини відшкодували понад ₴640 млн ПДВ

Бізнесу Миколаївщини відшкодували понад ₴641 млн ПДВ. Ілюстративне фото: МикВістіБізнесу Миколаївщини відшкодували понад ₴641 млн ПДВ. Ілюстративне фото: МикВісті

У січні–серпні 2026 року підприємствам Миколаївщини з державного бюджету повернули 641,2 мільйона гривень податку на додану вартість. Ще трьом юридичним особам відшкодували 615,9 тисячі гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

За вісім місяців 54 платники області подали заяви на бюджетне відшкодування ПДВ на загальну суму 680,1 мільйона гривень. Серед них — 51 юридична та три фізичні особи.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Станом на 1 вересня бізнесу області ще не повернули 189,1 мільйона гривень ПДВ за заявами, поданими також у попередні періоди.

У ДПС зазначили, що бюджетне відшкодування проходить через електронну систему. Отримати кошти у встановлені законом строки платник може за умови правильного ведення податкової звітності та відсутності ризикових операцій.

Повернення ПДВ дозволяє підприємствам поповнювати обігові кошти та використовувати їх для подальшої роботи й збільшення обсягів виробництва.

Нагадаємо, що уряд запроваджує жорстку економію бюджетних коштів, які не спрямовані на оборону. Посадовці відзвітували, що таким чином вдалося знайти 70 мільярдів гривень, які планують повністю передати на потреби армії.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

Останні новини про: Бізнес та економіка

НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену 30-річчю грошової реформи
Середня зарплата на Миколаївщині понад ₴28 тисяч, але в окремих сферах платять у чотири рази менше
В Кабміні просять українців не скуповувати продукти на місяць вперед
Реклама
Читайте також:
новини
Жителька Миколаєва поскаржилася на закрите укриття у будинку: керуюча компанія розповіла, де були ключі

Юлія Лук’яненко
новини
Середня зарплата на Миколаївщині понад ₴28 тисяч, але в окремих сферах платять у чотири рази менше

Світлана Іванченко
новини
Вистави, концерти та кіно — що відвідати у Миколаєві цього тижня

Марія Хаміцевич
новини
У Миколаєві визначили рейтинг найкращих шкіл за результатами НМТ-2026

Марія Хаміцевич
новини
У Баштанці планують встановити лавки на честь зниклих безвісти та полонених захисників

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

В Кабміні просять українців не скуповувати продукти на місяць вперед
Середня зарплата на Миколаївщині понад ₴28 тисяч, але в окремих сферах платять у чотири рази менше
НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену 30-річчю грошової реформи

Миколаївська область посіла останнє місце в рейтингу України за результатами НМТ-2026

Цвіль, заблокований вихід, затоплена вентиляція: у Миколаєві перевірили 7 укриттів

3 години тому

Вистави, концерти та кіно — що відвідати у Миколаєві цього тижня

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні