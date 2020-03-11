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Вышел официальный тизер к украинскому экшн-фильму о Тарасе Шевченко «Безславні кріпаки».
Ролик опубликован на Youtube-канале дистрибьюторской компании B&H, пишут Буквы.
«Безславні кріпаки» — это фильм о Тарасе Шевченко в жанре приключенческий экшнн/комедия. Ранее фильм анонсировали под названием «Шевченко: перший самурай».
— Правила самурая просты: сражаться на двух мечах, тренироваться по половине дня и не нарываться на неприятности ради чувств. Но как выполнить хотя бы одно, когда твое имя Тарас Шевченко, твою девушку мучает поганец, а твой наставник бьет тебя, чтобы натренировать железную волю? Придется стать самураем за 2 дня: стрелять «по-македонски», быстро бегать и наконец перестать глазеть на гейш, — говорится в описании фильма.
Режиссером ленты стал Роман Перфильев. Главные роли сыграли Роман Луцкий, Сергей Стрельников, Яков Ткаченко, Ген Сето, Екатерина Слюсарь, Андрей Борис и Андрей Малинович.
Отметим, в тизере звучит песня украинской исполнительницы Алины Паш.
Премьера фильма запланирована на 8 октября 2020 года.
Напомним, Госагентство Украины по вопросам кино предоставит 49,3 миллиона гривен государственной поддержки на производство фильма «Бабий Яр» режиссера Сергея Лозницы.
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Вышел официальный тизер к украинскому экшн-фильму о Тарасе Шевченко «Безславні кріпаки».
Ролик опубликован на Youtube-канале дистрибьюторской компании B&H, пишут Буквы.
«Безславні кріпаки» — это фильм о Тарасе Шевченко в жанре приключенческий экшнн/комедия. Ранее фильм анонсировали под названием «Шевченко: перший самурай».
— Правила самурая просты: сражаться на двух мечах, тренироваться по половине дня и не нарываться на неприятности ради чувств. Но как выполнить хотя бы одно, когда твое имя Тарас Шевченко, твою девушку мучает поганец, а твой наставник бьет тебя, чтобы натренировать железную волю? Придется стать самураем за 2 дня: стрелять «по-македонски», быстро бегать и наконец перестать глазеть на гейш, — говорится в описании фильма.
Режиссером ленты стал Роман Перфильев. Главные роли сыграли Роман Луцкий, Сергей Стрельников, Яков Ткаченко, Ген Сето, Екатерина Слюсарь, Андрей Борис и Андрей Малинович.
Отметим, в тизере звучит песня украинской исполнительницы Алины Паш.
Премьера фильма запланирована на 8 октября 2020 года.
Напомним, Госагентство Украины по вопросам кино предоставит 49,3 миллиона гривен государственной поддержки на производство фильма «Бабий Яр» режиссера Сергея Лозницы.