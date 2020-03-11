Вышел официальный тизер к украинскому экшн-фильму о Тарасе Шевченко «Безславні кріпаки».

Ролик опубликован на Youtube-канале дистрибьюторской компании B&H, пишут Буквы.

«Безславні кріпаки» — это фильм о Тарасе Шевченко в жанре приключенческий экшнн/комедия. Ранее фильм анонсировали под названием «Шевченко: перший самурай».

— Правила самурая просты: сражаться на двух мечах, тренироваться по половине дня и не нарываться на неприятности ради чувств. Но как выполнить хотя бы одно, когда твое имя Тарас Шевченко, твою девушку мучает поганец, а твой наставник бьет тебя, чтобы натренировать железную волю? Придется стать самураем за 2 дня: стрелять «по-македонски», быстро бегать и наконец перестать глазеть на гейш, — говорится в описании фильма.