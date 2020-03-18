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«Бывшая воспитательница детского сада переосмысливает, как выглядит и звучит рэп. Alyona Alyona представляет украинский рэп миру. Она гастролировала по всей Европе и является одной из ведущих артисток своей страны», — пишет издание.
«Бывшая воспитательница детского сада переосмысливает, как выглядит и звучит рэп. Alyona Alyona представляет украинский рэп миру. Она гастролировала по всей Европе и является одной из ведущих артисток своей страны», — пишет издание.