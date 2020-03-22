|Скорость ветра:
|4.4 м/с
|Восход солнца:
|05:50
|Заход солнца:
|18:07
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:55
|Заход солнца:
|18:14
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
Коронавирус в мире и в Украине распространяется из-за однополых браков, считает глава УПЦ КП патриарх Филарет. Он также назвал гомосексуализм злом.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По его мнению, пандемия коронавируса на земле призвана очистить планету, как Бог сжег Содом и Гоморру.
Патриарх Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса на планете являются однополые браки – по его мнению, заболевание стало наказанием за гомосексуализм.
— Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса. Бог сжег Содом и Гоморру, – рассказал Филарет.
Филарет также рассказал, перестанут ли в храмах причащаться из общей чаши.
— Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: "Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?, – подчеркнул Филарет.
Филарет считает, что свершение церковных таинств не является средством распространения инфекции.
Напомним, что коронавирус в Украине зафиксировали 21 марта еще у одного человека — заразился мужчина во временно оккупированном Крыму, который недавно посещал Францию.
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
Коронавирус в мире и в Украине распространяется из-за однополых браков, считает глава УПЦ КП патриарх Филарет. Он также назвал гомосексуализм злом.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По его мнению, пандемия коронавируса на земле призвана очистить планету, как Бог сжег Содом и Гоморру.
Патриарх Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса на планете являются однополые браки – по его мнению, заболевание стало наказанием за гомосексуализм.
— Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса. Бог сжег Содом и Гоморру, – рассказал Филарет.
Филарет также рассказал, перестанут ли в храмах причащаться из общей чаши.
— Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: "Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?, – подчеркнул Филарет.
Филарет считает, что свершение церковных таинств не является средством распространения инфекции.
Напомним, что коронавирус в Украине зафиксировали 21 марта еще у одного человека — заразился мужчина во временно оккупированном Крыму, который недавно посещал Францию.