Коронавирус в мире и в Украине распространяется из-за однополых браков, считает глава УПЦ КП патриарх Филарет. Он также назвал гомосексуализм злом.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его мнению, пандемия коронавируса на земле призвана очистить планету, как Бог сжег Содом и Гоморру.

Патриарх Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса на планете являются однополые браки – по его мнению, заболевание стало наказанием за гомосексуализм.

— Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса. Бог сжег Содом и Гоморру, – рассказал Филарет.

Филарет также рассказал, перестанут ли в храмах причащаться из общей чаши.

— Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: "Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?, – подчеркнул Филарет.

Филарет считает, что свершение церковных таинств не является средством распространения инфекции.

Напомним, что коронавирус в Украине зафиксировали 21 марта еще у одного человека — заразился мужчина во временно оккупированном Крыму, который недавно посещал Францию.