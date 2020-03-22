Коронавирус в Украине зафиксировали 21 марта еще у одного человека — заразился мужчина во временно оккупированном Крыму, который недавно посещал Францию.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз в связи с первым подтвержденным случаем инфицирования на полуострове призвал крымчан предпринять все меры самоорганизации для поддержки самых незащищенных, и самоизоляции как самого эффективного средства против распространения пандемии.

— Мы будем искать возможности оказать вам поддержку, а также регулярно информировать вас о том, какие меры и методы возможно применить для противодействия расширению пандемии, - написал Ахтем Чийгоз.

Чийгоз также отметил, что в связи с аннексией РФ украинской Автономной респоблики Крым ситуация с COVID-19 еще больше поставила жизнь жителей полуострова под угрозу. Политик и общественный деятель пообещал применять методы воздействия мировой общественности в случае бездействия подконтрольных России «властей» Крыма в условиях распространения коронавируса.

Как рассказали сегодня «власти» оккупированного Крыма, заразившийся коронавирусом мужчина не сообщил информацию о пребывании в странах, где сложная ситуация с инфекцией. В настоящее время его с симптомами ОРВИ госпитализировали по месту жительства в отдельный бокс.

По словам подконтрольного Кремлю «главы» Крыма Сергея Аксенова, пациент получает необходимое лечение. Контактировавших с ним людей поместили в изоляцию и за ними установлено медицинское наблюдение.

Сергей Аксенов также рассказал, что больной вернулся в Крым через «государственную границу РФ» в автомобильном пункте пропуска.

Напомним, что во Львовской области за период с 17:00 21 марта до 8:00 22 марта зафиксирован 21 пациент с подозрением на заражение коронавирусом.