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Во Львовской области за период с 17:00 21 марта до 8:00 22 марта зафиксирован 21 пациент с подозрением на заражение коронавирусом.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Пациенты - из Львова, Дрогобычского, Стрийского, Каменка-Бугского районов Львовской области, а также из Тернопольской и Ровенской областей, - говорится в сообщении.
По данным главного внештатного специалиста департамента здравоохранения Львовской ОГА Натальи Тимко, в областной инфекционной больнице всего находятся на лечении 53 человека с подозрением на коронавирус.
Их состояние – средней тяжести или близкое к удовлетворительному, одна пациентка находится в палате интенсивной терапии.
На амбулаторном лечении находятся 30 человек. За все время из больницы выписали 11 человек, а всего с подозрением на COVID- 19 в больницу обратились 94 человека.
У одного человека позитивный результат теста на коронавирус, ожидаются результаты контрольного тестирования.
По информации Запорожской ОГА, в области с подозрением на коронавирус по состоянию на 22 марта выявлено 18 человек, 3 из них - за минувшие сутки.
— 13 человек находятся в инфекционных стационарах, 5 - в изоляции дома под наблюдением медицинских работников первичного звена, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаевской области по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня года не выявлено ни одного случая заболевания коронавирус. У 9 человек ожидаются результаты их образцов.
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Во Львовской области за период с 17:00 21 марта до 8:00 22 марта зафиксирован 21 пациент с подозрением на заражение коронавирусом.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Пациенты - из Львова, Дрогобычского, Стрийского, Каменка-Бугского районов Львовской области, а также из Тернопольской и Ровенской областей, - говорится в сообщении.
По данным главного внештатного специалиста департамента здравоохранения Львовской ОГА Натальи Тимко, в областной инфекционной больнице всего находятся на лечении 53 человека с подозрением на коронавирус.
Их состояние – средней тяжести или близкое к удовлетворительному, одна пациентка находится в палате интенсивной терапии.
На амбулаторном лечении находятся 30 человек. За все время из больницы выписали 11 человек, а всего с подозрением на COVID- 19 в больницу обратились 94 человека.
У одного человека позитивный результат теста на коронавирус, ожидаются результаты контрольного тестирования.
По информации Запорожской ОГА, в области с подозрением на коронавирус по состоянию на 22 марта выявлено 18 человек, 3 из них - за минувшие сутки.
— 13 человек находятся в инфекционных стационарах, 5 - в изоляции дома под наблюдением медицинских работников первичного звена, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаевской области по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня года не выявлено ни одного случая заболевания коронавирус. У 9 человек ожидаются результаты их образцов.