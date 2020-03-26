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Google взялся оцифровать более 32 000 книг из музея Плантена-Моретуса и 60 000 книг из Библиотеки наследия Хендрика в городе Антверпен.
Об этом корпорация пишет в новостном блоге, передаёт Лига.
Всего электронный формат получат более 100 000 изданий, напечатанных в XVI-XIX столетиях. Они будут доступны в Google Книгах и библиотечных каталогах музея библиотеки.
Процесс оцифровки начнется в начале следующего года - ожидается, что он займет не меньше трех лет. Книги будут доставляться из Антверпена в отделы Google небольшими партиями, сканироваться и выкладываться на books.google.com.
Ранее сообщалось, что компания Google поддержала информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины по противодействию коронавирусу и выделила ведомству грант в размере 550 тысяч долларов.
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Google взялся оцифровать более 32 000 книг из музея Плантена-Моретуса и 60 000 книг из Библиотеки наследия Хендрика в городе Антверпен.
Об этом корпорация пишет в новостном блоге, передаёт Лига.
Всего электронный формат получат более 100 000 изданий, напечатанных в XVI-XIX столетиях. Они будут доступны в Google Книгах и библиотечных каталогах музея библиотеки.
Процесс оцифровки начнется в начале следующего года - ожидается, что он займет не меньше трех лет. Книги будут доставляться из Антверпена в отделы Google небольшими партиями, сканироваться и выкладываться на books.google.com.
Ранее сообщалось, что компания Google поддержала информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины по противодействию коронавирусу и выделила ведомству грант в размере 550 тысяч долларов.