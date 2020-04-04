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3 апреля канал HBO предоставил бесплатный доступ к своему контенту.
Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Так, HBO запустил кампанию #StayHomeBoxOffice, в рамках которой доступны 500 часов бесплатного просмотра программ на сервисах HBO Now и HBO Gо, где представлены такие сериалы, как «Клан Сопрано», «Силиконовая долина», «Наследники», «Прослушка» и другие.
Кроме этого, бесплатно доступны 20 фильмов от Warner Bros., включая «Покемон. Детектив Пикачу» и «Лего. Фильм 2».
Ранее Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложил стриминговым сервисам отказаться от HD разрешения на время карантина из-за пандемии Covid-19. По его словам, это позволит гарантировать доступ в интернет всем пользователям.
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3 апреля канал HBO предоставил бесплатный доступ к своему контенту.
Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Так, HBO запустил кампанию #StayHomeBoxOffice, в рамках которой доступны 500 часов бесплатного просмотра программ на сервисах HBO Now и HBO Gо, где представлены такие сериалы, как «Клан Сопрано», «Силиконовая долина», «Наследники», «Прослушка» и другие.
Кроме этого, бесплатно доступны 20 фильмов от Warner Bros., включая «Покемон. Детектив Пикачу» и «Лего. Фильм 2».
Ранее Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложил стриминговым сервисам отказаться от HD разрешения на время карантина из-за пандемии Covid-19. По его словам, это позволит гарантировать доступ в интернет всем пользователям.