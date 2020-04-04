3 апреля канал HBO предоставил бесплатный доступ к своему контенту.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Так, HBO запустил кампанию #StayHomeBoxOffice, в рамках которой доступны 500 часов бесплатного просмотра программ на сервисах HBO Now и HBO Gо, где представлены такие сериалы, как «Клан Сопрано», «Силиконовая долина», «Наследники», «Прослушка» и другие.

Кроме этого, бесплатно доступны 20 фильмов от Warner Bros., включая «Покемон. Детектив Пикачу» и «Лего. Фильм 2».

Ранее Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложил стриминговым сервисам отказаться от HD разрешения на время карантина из-за пандемии Covid-19. По его словам, это позволит гарантировать доступ в интернет всем пользователям.