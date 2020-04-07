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С 24 апреля по 3 мая в Украине пройдет Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA, который состоится в режиме онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
«Решение делать онлайн-фестиваль уже в конце апреля было для нас непростым. Конечно, ни одно виртуальное событие не заменит физическое. И чувство режиссеров, когда фильмы не попадают на экраны кинотеатров, мы хорошо понимаем. Благодарны, что в это волнующее время все режиссеры, а также партнеры с большой благосклонностью отнеслись к такой идее. Этот фестиваль — наш акт солидарности с мировым культурным сообществом и способ поддержать наших зрителей и зрительниц во время кризиса», — рассказала програмный директор кинофестиваля Виктория Лещенко.
Программа кинофестиваля состоит из трех основных компонентов: публичные онлайн-трансляции на сайте, виртуальный кинотеатр DOCU/SPACE и эксклюзивные онлайн-события для владельцев.
Ранее фестиваль документального кино Docudays UA, который должен был состояться в Киеве 20-29 марта, решили перенести из-за ситуации с распространением коронавируса.
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С 24 апреля по 3 мая в Украине пройдет Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA, который состоится в режиме онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
«Решение делать онлайн-фестиваль уже в конце апреля было для нас непростым. Конечно, ни одно виртуальное событие не заменит физическое. И чувство режиссеров, когда фильмы не попадают на экраны кинотеатров, мы хорошо понимаем. Благодарны, что в это волнующее время все режиссеры, а также партнеры с большой благосклонностью отнеслись к такой идее. Этот фестиваль — наш акт солидарности с мировым культурным сообществом и способ поддержать наших зрителей и зрительниц во время кризиса», — рассказала програмный директор кинофестиваля Виктория Лещенко.
Программа кинофестиваля состоит из трех основных компонентов: публичные онлайн-трансляции на сайте, виртуальный кинотеатр DOCU/SPACE и эксклюзивные онлайн-события для владельцев.
Ранее фестиваль документального кино Docudays UA, который должен был состояться в Киеве 20-29 марта, решили перенести из-за ситуации с распространением коронавируса.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь