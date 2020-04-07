С 24 апреля по 3 мая в Украине пройдет Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA, который состоится в режиме онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

«Решение делать онлайн-фестиваль уже в конце апреля было для нас непростым. Конечно, ни одно виртуальное событие не заменит физическое. И чувство режиссеров, когда фильмы не попадают на экраны кинотеатров, мы хорошо понимаем. Благодарны, что в это волнующее время все режиссеры, а также партнеры с большой благосклонностью отнеслись к такой идее. Этот фестиваль — наш акт солидарности с мировым культурным сообществом и способ поддержать наших зрителей и зрительниц во время кризиса», — рассказала програмный директор кинофестиваля Виктория Лещенко.

Программа кинофестиваля состоит из трех основных компонентов: публичные онлайн-трансляции на сайте, виртуальный кинотеатр DOCU/SPACE и эксклюзивные онлайн-события для владельцев.

Ранее фестиваль документального кино Docudays UA, который должен был состояться в Киеве 20-29 марта, решили перенести из-за ситуации с распространением коронавируса.