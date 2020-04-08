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Китайский астрофизик Гуан-Вей Ли обнаружил самую быстровращающуюся звезду в Млечном Пути.
Об этом сообщает Укринформ.
— Астрофизики нашли самую быстровращающуюся звезду в Млечном Пути, - говорится в сообщении.
По словам Гуан-Вэй Ли, звезда LAMOST J040643.69 + 542347.8 удалена от Солнца на расстоянии 30 тысяч световых лет. Скорость ее вращения составляет до 540 километров в секунду, а это на 105 км в секунду быстрее, чем у предыдущего «рекордсмена» - звезды HD 191423, которая была обнаружена в 2010 году.
Сейчас исследователи пытаются выяснить состав самой звезды, чтобы понять причины такого быстрого вращения объекта.
Напомним, что в России считают, что указ президента США Дональда Трампа про освоение ресурсов на Луне и других небесных телах - это попытка экспроприации космоса.
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Китайский астрофизик Гуан-Вей Ли обнаружил самую быстровращающуюся звезду в Млечном Пути.
Об этом сообщает Укринформ.
— Астрофизики нашли самую быстровращающуюся звезду в Млечном Пути, - говорится в сообщении.
По словам Гуан-Вэй Ли, звезда LAMOST J040643.69 + 542347.8 удалена от Солнца на расстоянии 30 тысяч световых лет. Скорость ее вращения составляет до 540 километров в секунду, а это на 105 км в секунду быстрее, чем у предыдущего «рекордсмена» - звезды HD 191423, которая была обнаружена в 2010 году.
Сейчас исследователи пытаются выяснить состав самой звезды, чтобы понять причины такого быстрого вращения объекта.
Напомним, что в России считают, что указ президента США Дональда Трампа про освоение ресурсов на Луне и других небесных телах - это попытка экспроприации космоса.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь