Китайский астрофизик Гуан-Вей Ли обнаружил самую быстровращающуюся звезду в Млечном Пути.

Об этом сообщает Укринформ.

— Астрофизики нашли самую быстровращающуюся звезду в Млечном Пути, - говорится в сообщении.

По словам Гуан-Вэй Ли, звезда LAMOST J040643.69 + 542347.8 удалена от Солнца на расстоянии 30 тысяч световых лет. Скорость ее вращения составляет до 540 километров в секунду, а это на 105 км в секунду быстрее, чем у предыдущего «рекордсмена» - звезды HD 191423, которая была обнаружена в 2010 году.