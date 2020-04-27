Религиозный обряд провели 26 апреля в полях на территории академии аграрных наук Украины в исследовательском хозяйстве «Покровское».

Об этом сообщается на сайте Одесской епархии УПЦ МП.

Отмечается, что митрополит Одесский и Измаильский Агафангел по просьбе местных жителей молился о дожде, поскольку работающие на этих полях люди заявляют, что такой засушливой погоды они никогда не видели.

— Владыка митрополит совершил молебное пение о дожде и вместе с духовенством испросил у Господа милостей и благословений для всей нашей земли. В последние месяцы погодные условия не благоприятствуют развитию сельского хозяйства и Архипастырь, помолившись о скорейшем и спасительном дожде, призвал всех людей объединиться в молитвенном подвиге и просить у Господа милости для прекращения этой страшной засухи, — говорится на сайте Одесской епархии.

Как сообщается, отныне по благословению митрополита Агафангела во всех храмах Одесской епархии УПЦ МП будут совершать ежедневно молебны о ниспослании дождя.

Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении УПЦ МП, коронавирусной инфекцией заразились все священники, в том числе и настоятель.