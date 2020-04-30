Об этом говорится в сообщении на сайте фестиваля.

— Из-за независящих от нас обстоятельств Atlas Weekend перенесен на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать риску гостей, команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом, — пишут организаторы.

Билеты, приобретенные на нынешний фестиваль, будут действительны на фестиваль в следующем году. Все, кто не в состоянии присутствовать в следующем году, смогут вернуть деньги. На официальных ресурсах обещают опубликовать подробные инструкции, как это сделать.

— Сейчас мы в переговорах со всеми артистами, чтобы уже заявленный был полностью сохранен. Также вас ждут анонсы еще многих новых артистов, котрые присоединятся к фестивалю в следующем году, — уточнили организаторы.

Напомним, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год.