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Один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend переносят на 6 — 11 июля 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Об этом говорится в сообщении на сайте фестиваля.
— Из-за независящих от нас обстоятельств Atlas Weekend перенесен на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать риску гостей, команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом, — пишут организаторы.
Билеты, приобретенные на нынешний фестиваль, будут действительны на фестиваль в следующем году. Все, кто не в состоянии присутствовать в следующем году, смогут вернуть деньги. На официальных ресурсах обещают опубликовать подробные инструкции, как это сделать.
— Сейчас мы в переговорах со всеми артистами, чтобы уже заявленный лайн-ап был полностью сохранен. Также вас ждут анонсы еще многих новых артистов, котрые присоединятся к фестивалю в следующем году, — уточнили организаторы.
Напомним, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год.
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Один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend переносят на 6 — 11 июля 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Об этом говорится в сообщении на сайте фестиваля.
— Из-за независящих от нас обстоятельств Atlas Weekend перенесен на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать риску гостей, команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом, — пишут организаторы.
Билеты, приобретенные на нынешний фестиваль, будут действительны на фестиваль в следующем году. Все, кто не в состоянии присутствовать в следующем году, смогут вернуть деньги. На официальных ресурсах обещают опубликовать подробные инструкции, как это сделать.
— Сейчас мы в переговорах со всеми артистами, чтобы уже заявленный лайн-ап был полностью сохранен. Также вас ждут анонсы еще многих новых артистов, котрые присоединятся к фестивалю в следующем году, — уточнили организаторы.
Напомним, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год.