Премию Украинской киноакадемии «Золотая Дзыга» 2020 за лучший фильм получила лента «Мои мысли тихие» режиссера Антонио Лукича.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Премия Украинской киноакадемии «Золотая Дзыга» 2020 из-за карантина проходила в онлайн формате и транслировалась на Youtube-канале киноакадемии.

Главную награду вечера - в номинации лучший фильм - получила лента «Мои мысли тихие» режиссера Антонио Лукича, всего фильм получил четыре статуэтки.

Премию «Золотая Дзыга» вручали в 22 номинациях. Всего к участию в кинопремии было подано 88 полнометражных и короткометражных лент.

Специальную премию за вклад в украинский кинематограф получила актриса Ада Роговцева.

Напомним, что создатели последнего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли премьеру кинокартины с марта на ноябрь 2020 года.