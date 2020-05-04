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Премию Украинской киноакадемии «Золотая Дзыга» 2020 за лучший фильм получила лента «Мои мысли тихие» режиссера Антонио Лукича.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Премия Украинской киноакадемии «Золотая Дзыга» 2020 из-за карантина проходила в онлайн формате и транслировалась на Youtube-канале киноакадемии.
Главную награду вечера - в номинации лучший фильм - получила лента «Мои мысли тихие» режиссера Антонио Лукича, всего фильм получил четыре статуэтки.
Премию «Золотая Дзыга» вручали в 22 номинациях. Всего к участию в кинопремии было подано 88 полнометражных и короткометражных лент.
Специальную премию за вклад в украинский кинематограф получила актриса Ада Роговцева.
Напомним, что создатели последнего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли премьеру кинокартины с марта на ноябрь 2020 года.
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Премию Украинской киноакадемии «Золотая Дзыга» 2020 за лучший фильм получила лента «Мои мысли тихие» режиссера Антонио Лукича.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Премия Украинской киноакадемии «Золотая Дзыга» 2020 из-за карантина проходила в онлайн формате и транслировалась на Youtube-канале киноакадемии.
Главную награду вечера - в номинации лучший фильм - получила лента «Мои мысли тихие» режиссера Антонио Лукича, всего фильм получил четыре статуэтки.
Премию «Золотая Дзыга» вручали в 22 номинациях. Всего к участию в кинопремии было подано 88 полнометражных и короткометражных лент.
Специальную премию за вклад в украинский кинематограф получила актриса Ада Роговцева.
Напомним, что создатели последнего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли премьеру кинокартины с марта на ноябрь 2020 года.