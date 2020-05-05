В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии 2020 – среди них сотрудники издания «The New York Times», которые сделали серию из 8 материалов о режиме президента России Владимире Путине.

Об этом сообщает Громадське.

Среди них есть и репортаж о заказном убийстве ФСБ украинского военного Ивана Мамчура.

Лауреатов Пулитцеровской премии 2020 года в 15 категориях журналистики и 7 книжных, драматических и музыкальных произведений объявили 4 мая. Также наградили «специальную цитату».

«The New York Times» получила награду в номинации «Международный репортаж» за материалы о возможном вмешательстве России в дела других стран, в частности Африки, Европы и Ближнего Востока.

Среди восьми материалов есть и репортаж из Украины, а именно об убийстве в 2016 году по заказу Федеральной службы безопасности России в Ровно украинского военного Ивана Мамчура.

Также в серию входят материалы об отравлении болгарского бизнесмена Емилияна Гебрева, об интересах России в конфликте в Ливии и Центрально-Африканской республике, а также бомбардировках российской авиацией больниц в Сирии.

В самой престижной номинации «За служение обществу» премию получили журналисты газеты «Anchorage Daily News» и проекта «ProPublica» за расследование о сексуальном насилии на Аляске и о полицейских, которые позволили подозреваемым избежать наказания.

Агентство «Reuters» получило награду «Новостная фотография» за освещение протестных акций в Гонконге в 2019 году.

Награду за лучшее «Художественное фото» получила агентство «Associated Press» за историю из Кашмира.

В номинации «Разъяснительный репортаж» лауреатом стали сотрудники «The Washington Post» с серией материалов, которые показали «ужасное влияние экстремальных температур на планету».

Пулитцеровская премия – одна из самых престижных наград в США в области литературы, журналистики, музыки и театра.

Напомним, что учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.