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Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
Календарь обучения будет выглядеть так:
- до 31 мая продлятся занятия;
- до 15 июня школы завершают оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений и табелей:
- в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс;
- до 1 июля учебный год должен быть завершен.
Также отмечено, что выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ВНО. Государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов в этом году отменена.
Если ученики 1-8 и 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы будут посылать копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут уже в сентябре.
Также Министерство образования рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности последних звонков и выпускных вечеров, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни COVID-19.
Напомним, карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.
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Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
Календарь обучения будет выглядеть так:
- до 31 мая продлятся занятия;
- до 15 июня школы завершают оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений и табелей:
- в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс;
- до 1 июля учебный год должен быть завершен.
Также отмечено, что выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ВНО. Государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов в этом году отменена.
Если ученики 1-8 и 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы будут посылать копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут уже в сентябре.
Также Министерство образования рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности последних звонков и выпускных вечеров, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни COVID-19.
Напомним, карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.