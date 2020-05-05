Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Календарь обучения будет выглядеть так:

- до 31 мая продлятся занятия;

- до 15 июня школы завершают оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений и табелей:

- в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс;

- до 1 июля учебный год должен быть завершен.

Также отмечено, что выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ВНО. Государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов в этом году отменена.

Если ученики 1-8 и 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы будут посылать копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут уже в сентябре.

Также Министерство образования рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности последних звонков и выпускных вечеров, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.